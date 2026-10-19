Nová metodika vyjasňuje poplatky u lékařů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo zdravotnictví v nové metodice upřesňuje situace, kdy ordinace nesmí chtít po pacientech poplatky. Zakazuje například poplatek za registraci, vymezuje podmínky pro ten za promeškaný termín. Materiál upřesňující zákon, který problematické platby ve zdravotnictví zakazuje už od začátku roku, zároveň radí, kam případy hlásit. Zdravotní pojišťovny zaznamenávají nárůst takových stížností.

Gynekologie, stomatologie a fyzioterapie patří mezi nejčastější obory s problematickými poplatky. Nina Kubová letos hradila roční poplatek na gynekologii v rozmezí od pěti set do tisíce korun. „A já jsem vlastně ani pořádně nevěděla, za co ten poplatek je,“ podotkla. Neuvažovala, že by ho nezaplatila, nedostala prý na výběr.

Podobný poplatek při tom může pacient ze zákona odmítnout a lékař kvůli tomu pacienta nesmí odmítnout registrovat nebo vyloučit z kartotéky. Recepci, elektronické zasílání výsledků a další služby, které do poplatku ambulance obvykle započítávají, ministerstvo výslovně označuje za doplňkové. „Pokud jsou nějaké služby navíc, které jsou s tím spojeny, tak ty samozřejmě zdravotnické zařízení nabídnout smí, ale pouze jako alternativu,“ dodává předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

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Ilustrační foto

Ambulance musí podle metodiky sestavit ceník služeb nabízených nad rámec veřejného zdravotního pojištění a vystavit ho v místech přístupných pacientům – třeba v čekárně nebo na webu. Na každý poplatek musí lékař vystavit pacientovi doklad. A pokud odmítne registraci, musí předat písemný protokol se zdůvodněním.

„Snažili jsme se to koncipovat tak, aby to bylo jednoduché pro pacienty, laickou veřejnost. Ale zároveň je ta metodika důležitá pro ty, kteří to musí kontrolovat, a to jsou ze zákona krajské úřady,“ komentoval nová pravidla ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Připustil, že metodika je reakcí i na medializované případy.

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Ilustrační foto

Pacienti se můžou kvůli poplatkům obracet na pojišťovny, které mohou ordinaci prověřit, a případně také upozornit krajský úřad. „My v první řadě prověřujeme, zda nedochází k paralelnímu vybírání poplatků, které jsou zároveň účtované zdravotní pojišťovně. Pokud zjistíme, že k tomuto dochází, (...) můžeme například vybídnout – a taky to činíme – ordinaci k tomu, aby vrátila vybrané prostředky pacientovi,“ popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Dle metodiky nemohou lékaři vybírat ani poplatky za přednostní objednání. Naopak pokutu za promeškaný termín pacient dostat může, pokud pravidlo předem znal a podepsal. „Znamená to pro nás finanční ztrátu a (...) zbytečné prodlužování čekacích dob pro jiné pacienty,“ vysvětluje Jojko úskalí případů, kdy se pacient k lékaři bez omluvy nedostaví.

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