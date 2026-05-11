Reportéři ČT se zaměřili na nelegální poplatky u lékařů


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Nezákonné poplatky v ordinacích
Zdroj: ČT24

Přibývá stížností na nelegální poplatky u lékařů – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jich letos eviduje více než sedmdesát, loni to bylo za celý rok okolo 150. Od ledna platí novela, která umožňuje krajským úřadům ordinace za nelegální vybírání plateb pokutovat. Sankce může být až jeden milion korun. Poplatky však na některých místech dále vybírají. Téma podrobněji probere pořad Reportéři+ v pondělí ve 21:50 na ČT1.

Ordinace si účtují za vzetí do péče, na provoz recepce nebo například za údajné nadstandardní služby vyšší stovky, často i tisíce korun ročně. Tato praxe je běžná především na gynekologiích.

Pacientka Eliška Hornychová uvedla, že za těhotenský balíček zaplatila 3900 korun a k tomu navíc i vstupní poplatek. Ordinace však žádným poplatkem nesmí podmiňovat přijetí do péče ani pacientům účtovat za služby, které už jim hradí pojišťovna. Za vyšetření například modernější metodou si pacient připlatit smí – ale dobrovolně.

PŘEHLEDNĚ: Za co smí lékař požadovat poplatek
Vyšetření tlaku

Odmítnutí poplatku se může pojit i s nátlakem

„Vždy by měla být nabídnuta alternativa jakéhokoliv vyšetření, které je nutné z hlediska jeho (pacientova) zdravotního stavu, která je bezplatná z jeho pohledu, tedy že ji uhradí zdravotní pojišťovna,“ informovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Realita je ale jiná – odmítnutí poplatku se navíc mnohdy pojí s nátlakem. „Lékař mi přímo řekl: ‚Já tady mám jako stovky pacientek, které to platí.‘ A já jsem si uvědomila, jak velký sponzorský dar od nás vlastně dostává,“ popsala další z pacientek Martina Malinová.

„Ono to nikoho nebaví, protože (lékař) se samozřejmě vystavuje konfliktním situacím s pacienty, má s tím větší starosti, komplikuje to účetnictví a podobně. Ale ta motivace je jednoduchá – úhrady od pojišťoven jsou příliš nízké,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Platbu při registraci po reportérech chtěli i na klinice praktických lékařů. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny dochází k výběru poplatků i na fyzioterapiích nebo u zubařů. VZP pacientům doporučuje nechat si vždy vystavit účtenku a v případě pochyb se obrátit na pojišťovnu.

Chystají se až milionové sankce za nelegální poplatky u lékaře
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Právě teď
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

12:02Aktualizovánopřed 13 mminutami
Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

09:15Aktualizovánopřed 33 mminutami
Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

08:31Aktualizovánopřed 59 mminutami
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

15:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

03:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

před 6 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

11:09Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání proto budou pokračovat, vyplývá z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky (ANO), odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání.
Právě teď

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
12:02Aktualizovánopřed 13 mminutami

VideoKluby by měly mít možnost uchovávat biometrické údaje výtržníků, říká Havránek

Fotbalové kluby by měly mít na vstupu na stadiony biometrické kamery, díky kterým by se problémoví fanoušci na utkání vůbec nedostali, míní místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek. Kluby by pro tento účel měly mít možnost uchovávat biometrické údaje výtržníků. Uvedl to v Interview ČT24 v souvislosti se sobotním pražským derby, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 21 mminutami

Reportéři ČT se zaměřili na nelegální poplatky u lékařů

Přibývá stížností na nelegální poplatky u lékařů – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jich letos eviduje více než sedmdesát, loni to bylo za celý rok okolo 150. Od ledna platí novela, která umožňuje krajským úřadům ordinace za nelegální vybírání plateb pokutovat. Sankce může být až jeden milion korun. Poplatky však na některých místech dále vybírají. Téma podrobněji probere pořad Reportéři+ v pondělí ve 21:50 na ČT1.
před 27 mminutami

Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder, podle předsedy české vlády Andreje Babiše (ANO) to není dobrý nápad.
před 53 mminutami

Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

Česko zasáhly bouřky. Vyskytují se především v pásu od Vysočiny k Orlickým horám, informoval po 18. hodině Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Na jihu Moravy bouřky nejsilněji udeřily v Hodonínsku, hasiči tam hlásí dvanáct událostí kvůli počasí. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
08:31Aktualizovánopřed 59 mminutami

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vybírat budou ze čtyř kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat v pondělí. Podle Babiše to ale nestihli, protože na společné schůzce s novým zmocněncem pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakubem Landovským mluvili o strategii výdajů.
03:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Bývalý velvyslanec ČR při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil předseda vlády už před týdnem v televizi Nova. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči Alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
před 6 hhodinami
Načítání...