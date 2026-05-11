Reportéři ČT se zaměřili na nelegální poplatky u lékařů

Přibývá stížností na nelegální poplatky u lékařů – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jich letos eviduje více než sedmdesát, loni to bylo za celý rok okolo 150. Od ledna platí novela, která umožňuje krajským úřadům ordinace za nelegální vybírání plateb pokutovat. Sankce může být až jeden milion korun. Poplatky však na některých místech dále vybírají. Téma podrobněji probere pořad Reportéři+ v pondělí ve 21:50 na ČT1.
Ordinace si účtují za vzetí do péče, na provoz recepce nebo například za údajné nadstandardní služby vyšší stovky, často i tisíce korun ročně. Tato praxe je běžná především na gynekologiích.
Pacientka Eliška Hornychová uvedla, že za těhotenský balíček zaplatila 3900 korun a k tomu navíc i vstupní poplatek. Ordinace však žádným poplatkem nesmí podmiňovat přijetí do péče ani pacientům účtovat za služby, které už jim hradí pojišťovna. Za vyšetření například modernější metodou si pacient připlatit smí – ale dobrovolně.
Odmítnutí poplatku se může pojit i s nátlakem
„Vždy by měla být nabídnuta alternativa jakéhokoliv vyšetření, které je nutné z hlediska jeho (pacientova) zdravotního stavu, která je bezplatná z jeho pohledu, tedy že ji uhradí zdravotní pojišťovna,“ informovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Realita je ale jiná – odmítnutí poplatku se navíc mnohdy pojí s nátlakem. „Lékař mi přímo řekl: ‚Já tady mám jako stovky pacientek, které to platí.‘ A já jsem si uvědomila, jak velký sponzorský dar od nás vlastně dostává,“ popsala další z pacientek Martina Malinová.
„Ono to nikoho nebaví, protože (lékař) se samozřejmě vystavuje konfliktním situacím s pacienty, má s tím větší starosti, komplikuje to účetnictví a podobně. Ale ta motivace je jednoduchá – úhrady od pojišťoven jsou příliš nízké,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.
Platbu při registraci po reportérech chtěli i na klinice praktických lékařů. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny dochází k výběru poplatků i na fyzioterapiích nebo u zubařů. VZP pacientům doporučuje nechat si vždy vystavit účtenku a v případě pochyb se obrátit na pojišťovnu.