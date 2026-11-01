Po dvou dekádách by měla samohybné houfnice Dana nahradit nová děla Caesar, na které však armáda stále čeká. Už loni vyjádřila pochybnosti, jestli vyhoví jejím představám. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) mají zbraně projít testy u francouzsko-německého výrobce KNDS v listopadu, opozice ale zmiňuje i možné zrušení zakázky a hledání náhrady. Česko pořizuje celkem 62 děl skoro za deset miliard korun, většinu už zaplatilo. Resort dojednal kontrakt bez soutěže před pěti lety za ministra Lubomíra Metnara (ANO). Děla mají doplňovat takzvanou těžkou brigádu.
VideoNad armádními děly Caesar visí otazníky, Česko už zaplatilo miliardy
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