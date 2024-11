Musíme se zařídit podle rozhodnutí občanů USA, říká k volbám Lipavský

před 30 m minutami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) (zdroj: ČT24)

„Chystáme se na obě varianty“, řekl v úterním Interview ČT24 ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) o probíhajících prezidentských volbách ve Spojených státech amerických. Zároveň nechtěl komentovat, zda by pro Česko bylo lepší zvolení Donalda Trumpa nebo Kamaly Harrisové. Česko je ale podle něj připraveno spolupracovat s oběma potenciálními administrativami. „Nakonec to budou občané USA, kteří rozhodnou. A my se jako česká diplomacie a Evropa musíme podle toho zařídit,“ konstatoval. Ministr v rozhovoru mluvil také o NATO nebo o předvídatelnosti Donalda Trumpa.

Podle Lipavského nejsou slova o připravenosti spolupracovat s oběma administrativami prázdná. „Úlohou vlády a ministerstva zahraničí je pracovat na vztahu obou zemí. A to je něco, co přesahuje volební cyklus,“ uvedl. S demokratickou administrativou prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Harrisové podle něj vzájemné vztahy zažily „nebývalý rozkvět“. „V době, kdy vládl Donald Trump, jsme ale také nacházeli silnou shodu v celé řadě mezinárodních otázek, třeba vůči některým geopolitickým aktérům,“ připomněl šéf diplomacie. Česko podle Lipavského musí najít soulad svých zájmů se zájmy Spojených států a udělat maximum pro další rozvíjení vzájemných vztahů. „Česko jako země, která má danou svoji geopolitickou váhu, musí vždycky dokázat zaujmout tak, abychom to partnerství dokázali naplňovat. A to rozhodně budeme dělat,“ zdůraznil. „Pokud nebudou silné členské státy, nebude silné ani NATO“ „Bude to od nás vyžadovat více odpovědnosti, ať už se stane vítězem demokratka nebo republikán. A když mluvím o odpovědnosti, tak mluvím hlavně o schopnosti zajistit obranu Evropy,“ prohlásil dále ministr. Ten rovněž připomněl, že Trump během svého prezidentského mandátu pravidelně říkal, že je potřeba, aby členské státy NATO dávaly dvě procenta HDP na zbrojení. „Dnes zaznívá mnoho hlasů, že to možná stále není dost,“ dodal Lipavský. Severoatlantické aliance je podle Lipavského probuzená, ale pracuje pouze s tím, co do ní členské státy vloží. „Pokud nebudou členské státy silné, tak nebude silné ani NATO,“ konstatoval ministr. Tlak na zvýšení výdajů na obranu podle něho mohou členové Aliance pocítit, ať už v amerických volbách zvítězí kdokoliv.

Spojené státy navíc podle Lipavského budou čím dál tím větší důraz klást na bezpečnost v oblasti Indo-Pacifiku. „Vy tu pozornost jako USA můžete směřovat jedním nebo druhým směrem. A logicky, pokud bude více pozornosti směřováno na Čínu, tak méně pozornosti bude mířit sem. A my se o ni musíme umět přihlásit, ale musíme také umět dodat naši část obrany a to bude vyžadovat více zdrojů,“ vysvětlil šéf diplomacie. Evropa je podle ministra na Spojených státech amerických v oblasti obrany nadále závislá. „Ať už třeba z hlediska kvantity, rychlosti nebo třeba kvality,“ přiblížil. Možnosti, že by Američané NATO opustili, se Lipavský příliš neobává. „Já myslím, že Spojené státy si uvědomují význam NATO. Historicky, kdykoliv byly úspěšné v zahraniční politice, tak to byla záležitost, kterou dělaly se svými spojenci,“ sdělil. S obranou souvisí i postoj nového amerického prezidenta k válce na Ukrajině. Podle Lipavského ale něco takového není pouze o šéfovi Bílého domu, ale záleží také na tom, jak dopadnou volby do Kongresu. Avizovanému plánu Trumpa na ukončení konfliktu během čtyřiadvaceti hodin od zvolení ale příliš nevěří. „Spíše potřebujeme jako Západ odhodlání Rusko zadržovat než si představovat, že se s ním jednoduše domluvíme. Kdyby se s ním šlo domluvit, tak už takové domluvy budou probíhat,“ konstatoval.

Lipavský: Jeden společný prostor Podle Lipavského bude Trump v případě vítězství klást důraz na politiku vůči Číně. Ministr hovořil i o možných obchodních bariérách, které by republikánský kandidát mohl stavět. „Tam naším úkolem bude, abychom vysvětlili, že potřebujeme zůstat v jednom společném prostoru, že bariéry nemají být uplatňovány vůči Evropě,“ nastínil Lipavský. „Pokud by měla nastat obchodní válka mezi Evropou a USA, tak asi nemůžeme říct, že by byl příznivý výsledek. Ale věřím tomu, že v obou případech se dokážeme smysluplně domluvit,“ dodal. V případě vítězství Harrisové očekává český ministr zahraničí kontinuitu, ačkoliv zároveň upozornil na to, že s velkou pravděpodobností k určitým změnám, nejen v administrativě, dojde. „Ale nečekal bych žádné zásadní obraty tak, jak o tom hovoří třeba republikáni,“ doplnil. „U republikánů se trochu chytáme stébel. Trump neřekl, kdo budou jeho budoucí kolegové. Naopak od některých inciativ se během kampaně distancoval třeba právě proto, že měly někdy až příliš radikální postoje,“ řekl dále Lipavský. Rovněž připomněl, že Trump i během svého prvního prezidentského období poměrně často svůj tým měnil.