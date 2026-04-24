Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Delegáti sjezdu v pátek vyberou také zbývající členy předsednictva.
Bezmála tři stovky delegátů otevřely sjezd krátce po 10:00 tradičně poslechem české a evropské hymny. Část delegátů dorazila v krojích, mezi nimi místopředsedkyně a starostka Kravař na Opavsku Monika Brzesková a poslanec a náměstek primátora Havířova na Karvinsku Bohuslav Niemiec.
Výborný vedl lidovce do loňských sněmovních voleb spolu s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU, po prohře je posledním z předsedů stran trojkoalice, který v čele svého uskupení zůstal. Ve svém projevu volební porážku připustil a dodal, že za porážku nese odpovědnost. Zmínil ovšem, že je hrdý mimo jiné na to, jak lidovci pod jeho vedením podporovali Ukrajinu. Nevnímat hrozby plynoucí z Ruska, Běloruska a dalších autoritářských režimů by podle něj bylo zcela v rozporu s odpovědnou politikou, ke které se lidovci vždy hlásili.
V projevu kritizoval nynější vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. „Je zřejmé, že čelíme koalici postavené na přesně opačných principech vládnutí, než které jsme měli my. Odpovědnost střídá populismus, v duchu slíbíme všechno všem. Jasnou a pevnou zahraniční politiku, včetně solidarity a pomoci potřebným, střídá chaotické lavírování, alibismus a sobectví,“ míní. KDU-ČSL podle Výborného musí být štítem proti populismu a „stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. „To je vize, které bychom se neměli zříkat. To je naše DNA,“ zdůraznil.
Výborný varoval před „koketováním s Babišem“
V souvislosti s tím varoval před možnou vládní spoluprací s hnutím ANO. „Zapomeňme na jakékoliv koketování s (premiérem) Andrejem Babišem. Nikoho tím nezachráníme a sami sebe pohřbíme. I případný odchod SPD či Motoristů z vlády by neznamenal, že s ním nebudou dále hlasovat. Je zcela naivní si myslet, že bychom toho hodně uhráli nebo naopak něčemu zabránili. Byli bychom za kašpary a my sami bychom nesli spoluvinu,“ sdělil s tím, že vládní většinu je třeba porazit ve volbách.
„Chceme-li vyhrát příští volby, musíme být silní a odvážní,“ zdůraznil dále Výborný, který v projevu varoval i před tím, aby se z Grolicha dělal „spasitel“. „Jan Grolich není mesiáš,“ poznamenal Výborný, podle něhož pravděpodobný nový lídr strany bude potřebovat podporu.
Grolich se již dříve nechal slyšet, že chce, aby lidovci měli reálné ekonomické kompetence pro správu země a přestali být považováni pouze za potenciální menší partnery větších uskupení. „Netušil jsem, že budu mít čtrnáct nominací ze všech krajů. Za mne to není jen sjezd, který zvolí nové vedení, musíme nastoupit s tím, že umíme donést změnu do současné politiky,“ sdělil v pátek ráno Grolich. Opoziční scéna podle něj potřebuje změnu, novou energii a styl komunikace. Dodal, že lidovci se chtějí soustředit na ty, kdo loni na podzim nepřišli k volbám, a mají tři roky na to, aby tuto část elektorátu přesvědčili. Tým místopředsedů, jak se hlásí podle nominací, může přinést jednotnou energii, míní.
Delegáti zvolí i místopředsedy
O post prvního místopředsedy se hlásí noví poslanci – Benjamin Činčila s podporou osmi krajů a František Talíř s nominací ze Středočeského kraje. Ten má podle nominací vysokou šanci na úspěch ve volbě řadových místopředsedů stejně jako dosavadní místopředsedkyně a poslankyně Brzesková a dosavadní místopředseda Václav Pláteník. O místopředsednické funkce se ucházejí také expředseda Marian Jurečka, Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje a Jakub Formánek z Karlovarského kraje.
KDU-ČSL má podle aktuálních dat 17 328 členů. I když jejich počet klesá, zůstávají lidovci nejpočetnější z tuzemských politických stran. Ve sněmovně stranu reprezentuje šestnáct poslanců. Průzkumy přisuzují KDU-ČSL podporu kolem tří procent voličů, což by uskupení při samostatné kandidatuře nestačilo pro vstup do dolní komory.
Před dvěma lety strana obměnila celé vedení. Kromě Výborného, který v předsednickém křesle vystřídal Jurečku, se do vedení jako první místopředseda vrátil Pavel Bělobrádek. Řadovými místopředsedy se na sjezdu v Olomouci stali Brzesková, Pláteník, tehdejší náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius a poslanec Jiří Horák.
Sjezdu se účastní i představitelé dalších opozičních stran
Na sjezd lidovců dorazili jako hosté i zástupci dalších opozičních stran. Předseda ODS Martin Kupka delegátům řekl, že lidovce a ODS nespojuje jen aktuální politická situace. „Spojuje nás mnoho klíčových věcí. Spojuje nás respekt k hodnotám, na kterých stojí naše společnost. Spojuje nás respekt k rodině, spojuje nás respekt ke svobodě a také k tomu, že věříme tomu, že skutečná politika není projevem nástroje osobní moci, ale skutečnou službou veřejnosti,“ zdůraznil Kupka, který připomněl spolupráci obou stran ve vládě v minulém volebním období.
„KDU-ČSL a ODS spolu s dalšími demokratickými stranami musí být jasně čitelné, srozumitelné a musí stát velmi pevně,“ dodal Kupka s tím, že spolupráce demokratických stran není slabost, ale odehrává se v zájmu a ve prospěch celé země.
Jako další s projevem vystoupil šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který delegáty oslovil jako „sestřenice a bratrance“. Koalice SPOLU ve volbách podle něj neuspěla proto, že šlo o „triumf demagogie“, čímž odkazoval na nynější vládní koalici ANO, SPD a Motoristů, která ve volbách získala v součtu 108 mandátů. Havel v rámci svého vystoupení koalici kritizoval. „Nesmí se stát pravidlem, aby v jakýchkoliv volbách bylo možné se k výsledku a vítězství prolhat,“ prohlásil s tím, že to vede k „oligarchizaci společnosti“ a ke zničení demokratického státu. S „útokem populistů“ se podle něj potýká celá Evropa. „Doufám, že spolupráce a komunikace mezi TOP 09 a KDU-ČSL bude nadále pokračovat,“ dodal a poděkoval končícímu předsedovi Výbornému.
Za hnutí STAN vystoupila předsedkyně poslaneckého klubu Michaela Šebelová. Ta ocenila, že se sjezd koná v Ostravě, což podle ní dokládá, že lidovci stejně jako Starostové myslí na regiony. Obě uskupení podle ní spojuje také podpora zranitelných. „A přála bych si, aby to tak zůstalo,“ dodala s tím, že shoda panuje i na potřebě chránit demokracii a právní stát. „My všichni společně, jak s vámi lidovci, tak s ODS, TOP 09, Piráty, Zelenými a dalšími, stojíme na té, jak já říkám, světlé straně Síly,“ zdůraznila, přičemž použila odkaz na sérii Star Wars.
Mladí lidovci soutěžili v přebalování panenek na čas
Sjezdu se účastní i mladí lidovci, kteří uspořádali soutěž v přebalování panenek na čas. Vysokoškolští studenti ve stánku měnili pleny a výsledky zapisovali do tabulky nazvané Přebalovec. Někteří to zvládli za méně než půl minuty. Akcí chtěli upozornit na pokles porodnosti v Česku.
Nízkou porodnost podle nich ovlivňují jak slabší demografické ročníky, které přicházejí do reprodukčního věku, tak odkládání rodičovství kvůli studiu a kariéře, ale také vysoké ceny bydlení pro mladé rodiny a obavy z ekonomického vývoje.
Loni se v Česku narodilo asi 77 tisíc dětí, což představuje osmiprocentní meziroční pokles oproti roku 2024, kdy přišlo na svět 84 300 dětí. Bylo to nejméně v historii statistického zjišťování od roku 1785. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že Česko dál čelí výraznému poklesu porodnosti, který se stále silněji promítá do celkového demografického vývoje země.
