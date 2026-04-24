Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný


24. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zpráva končícího předsedy KDU-ČSL Marka Výborného
Zdroj: ČT24

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Delegáti sjezdu v pátek vyberou také zbývající členy předsednictva.

Bezmála tři stovky delegátů otevřely sjezd krátce po 10:00 tradičně poslechem české a evropské hymny. Část delegátů dorazila v krojích, mezi nimi místopředsedkyně a starostka Kravař na Opavsku Monika Brzesková a poslanec a náměstek primátora Havířova na Karvinsku Bohuslav Niemiec.

Výborný vedl lidovce do loňských sněmovních voleb spolu s ODS a TOP 09 v koalici SPOLU, po prohře je posledním z předsedů stran trojkoalice, který v čele svého uskupení zůstal. Ve svém projevu volební porážku připustil a dodal, že za porážku nese odpovědnost. Zmínil ovšem, že je hrdý mimo jiné na to, jak lidovci pod jeho vedením podporovali Ukrajinu. Nevnímat hrozby plynoucí z Ruska, Běloruska a dalších autoritářských režimů by podle něj bylo zcela v rozporu s odpovědnou politikou, ke které se lidovci vždy hlásili.

V projevu kritizoval nynější vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. „Je zřejmé, že čelíme koalici postavené na přesně opačných principech vládnutí, než které jsme měli my. Odpovědnost střídá populismus, v duchu slíbíme všechno všem. Jasnou a pevnou zahraniční politiku, včetně solidarity a pomoci potřebným, střídá chaotické lavírování, alibismus a sobectví,“ míní. KDU-ČSL podle Výborného musí být štítem proti populismu a „stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. „To je vize, které bychom se neměli zříkat. To je naše DNA,“ zdůraznil.

Výborný varoval před „koketováním s Babišem“

V souvislosti s tím varoval před možnou vládní spoluprací s hnutím ANO. „Zapomeňme na jakékoliv koketování s (premiérem) Andrejem Babišem. Nikoho tím nezachráníme a sami sebe pohřbíme. I případný odchod SPD či Motoristů z vlády by neznamenal, že s ním nebudou dále hlasovat. Je zcela naivní si myslet, že bychom toho hodně uhráli nebo naopak něčemu zabránili. Byli bychom za kašpary a my sami bychom nesli spoluvinu,“ sdělil s tím, že vládní většinu je třeba porazit ve volbách.

„Chceme-li vyhrát příští volby, musíme být silní a odvážní,“ zdůraznil dále Výborný, který v projevu varoval i před tím, aby se z Grolicha dělal „spasitel“. „Jan Grolich není mesiáš,“ poznamenal Výborný, podle něhož pravděpodobný nový lídr strany bude potřebovat podporu.

Lidovec Pláteník věří, že „spící“ opozici probudí Grolich
Místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník

Grolich se již dříve nechal slyšet, že chce, aby lidovci měli reálné ekonomické kompetence pro správu země a přestali být považováni pouze za potenciální menší partnery větších uskupení. „Netušil jsem, že budu mít čtrnáct nominací ze všech krajů. Za mne to není jen sjezd, který zvolí nové vedení, musíme nastoupit s tím, že umíme donést změnu do současné politiky,“ sdělil v pátek ráno Grolich. Opoziční scéna podle něj potřebuje změnu, novou energii a styl komunikace. Dodal, že lidovci se chtějí soustředit na ty, kdo loni na podzim nepřišli k volbám, a mají tři roky na to, aby tuto část elektorátu přesvědčili. Tým místopředsedů, jak se hlásí podle nominací, může přinést jednotnou energii, míní.

Delegáti zvolí i místopředsedy

O post prvního místopředsedy se hlásí noví poslanci – Benjamin Činčila s podporou osmi krajů a František Talíř s nominací ze Středočeského kraje. Ten má podle nominací vysokou šanci na úspěch ve volbě řadových místopředsedů stejně jako dosavadní místopředsedkyně a poslankyně Brzesková a dosavadní místopředseda Václav Pláteník. O místopředsednické funkce se ucházejí také expředseda Marian Jurečka, Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje a Jakub Formánek z Karlovarského kraje.

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich
Marek Výborný

KDU-ČSL má podle aktuálních dat 17 328 členů. I když jejich počet klesá, zůstávají lidovci nejpočetnější z tuzemských politických stran. Ve sněmovně stranu reprezentuje šestnáct poslanců. Průzkumy přisuzují KDU-ČSL podporu kolem tří procent voličů, což by uskupení při samostatné kandidatuře nestačilo pro vstup do dolní komory.

Před dvěma lety strana obměnila celé vedení. Kromě Výborného, který v předsednickém křesle vystřídal Jurečku, se do vedení jako první místopředseda vrátil Pavel Bělobrádek. Řadovými místopředsedy se na sjezdu v Olomouci stali Brzesková, Pláteník, tehdejší náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius a poslanec Jiří Horák.

Nahrávám video
Startuje volební sjezd KDU-ČSL
Zdroj: ČT24

Sjezdu se účastní i představitelé dalších opozičních stran

Na sjezd lidovců dorazili jako hosté i zástupci dalších opozičních stran. Předseda ODS Martin Kupka delegátům řekl, že lidovce a ODS nespojuje jen aktuální politická situace. „Spojuje nás mnoho klíčových věcí. Spojuje nás respekt k hodnotám, na kterých stojí naše společnost. Spojuje nás respekt k rodině, spojuje nás respekt ke svobodě a také k tomu, že věříme tomu, že skutečná politika není projevem nástroje osobní moci, ale skutečnou službou veřejnosti,“ zdůraznil Kupka, který připomněl spolupráci obou stran ve vládě v minulém volebním období.

„KDU-ČSL a ODS spolu s dalšími demokratickými stranami musí být jasně čitelné, srozumitelné a musí stát velmi pevně,“ dodal Kupka s tím, že spolupráce demokratických stran není slabost, ale odehrává se v zájmu a ve prospěch celé země.

Předseda ODS Martin Kupka na sjezdu KDU-ČSL
Zdroj: ČTK/Jaroslav Ožana

Jako další s projevem vystoupil šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který delegáty oslovil jako „sestřenice a bratrance“. Koalice SPOLU ve volbách podle něj neuspěla proto, že šlo o „triumf demagogie“, čímž odkazoval na nynější vládní koalici ANO, SPD a Motoristů, která ve volbách získala v součtu 108 mandátů. Havel v rámci svého vystoupení koalici kritizoval. „Nesmí se stát pravidlem, aby v jakýchkoliv volbách bylo možné se k výsledku a vítězství prolhat,“ prohlásil s tím, že to vede k „oligarchizaci společnosti“ a ke zničení demokratického státu. S „útokem populistů“ se podle něj potýká celá Evropa. „Doufám, že spolupráce a komunikace mezi TOP 09 a KDU-ČSL bude nadále pokračovat,“ dodal a poděkoval končícímu předsedovi Výbornému.

Za hnutí STAN vystoupila předsedkyně poslaneckého klubu Michaela Šebelová. Ta ocenila, že se sjezd koná v Ostravě, což podle ní dokládá, že lidovci stejně jako Starostové myslí na regiony. Obě uskupení podle ní spojuje také podpora zranitelných. „A přála bych si, aby to tak zůstalo,“ dodala s tím, že shoda panuje i na potřebě chránit demokracii a právní stát. „My všichni společně, jak s vámi lidovci, tak s ODS, TOP 09, Piráty, Zelenými a dalšími, stojíme na té, jak já říkám, světlé straně Síly,“ zdůraznila, přičemž použila odkaz na sérii Star Wars.

Mladí lidovci soutěžili v přebalování panenek na čas

Sjezdu se účastní i mladí lidovci, kteří uspořádali soutěž v přebalování panenek na čas. Vysokoškolští studenti ve stánku měnili pleny a výsledky zapisovali do tabulky nazvané Přebalovec. Někteří to zvládli za méně než půl minuty. Akcí chtěli upozornit na pokles porodnosti v Česku.

Nízkou porodnost podle nich ovlivňují jak slabší demografické ročníky, které přicházejí do reprodukčního věku, tak odkládání rodičovství kvůli studiu a kariéře, ale také vysoké ceny bydlení pro mladé rodiny a obavy z ekonomického vývoje.

Loni se v Česku narodilo asi 77 tisíc dětí, což představuje osmiprocentní meziroční pokles oproti roku 2024, kdy přišlo na svět 84 300 dětí. Bylo to nejméně v historii statistického zjišťování od roku 1785. Data Českého statistického úřadu potvrzují, že Česko dál čelí výraznému poklesu porodnosti, který se stále silněji promítá do celkového demografického vývoje země.

Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje
Ilustrační foto

Výběr redakce

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

10:28Aktualizovánopřed 7 mminutami
Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

10:37Aktualizovánopřed 25 mminutami
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

10:03Aktualizovánopřed 49 mminutami
Poslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

03:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

před 1 hhodinou
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

před 2 hhodinami
Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Delegáti sjezdu v pátek vyberou také zbývající členy předsednictva.
10:16Aktualizovánopřed 2 mminutami

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
10:28Aktualizovánopřed 7 mminutami

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Odborový svaz státních orgánů a organizací očekává od premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné odmítnutí takového vyjadřování a od Turka omluvu, jinak je připraven k právním krokům. Podobně se vyjádřil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
10:37Aktualizovánopřed 25 mminutami

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podepsalo v pátek dopoledne memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Zástupci energetické skupiny ČEZ také uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.
10:03Aktualizovánopřed 49 mminutami

ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci mají v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, opět ve stavu legislativní nouze. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Sněmovna horní komoru vzhledem ke koaliční většině patrně přehlasuje, poslanci nicméně zatím debatují o programu schůze.
03:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
před 2 hhodinami

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
před 5 hhodinami

VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
před 15 hhodinami
Načítání...