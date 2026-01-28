Výborný nebude obhajovat post šéfa KDU-ČSL

Koalice a opozice se přou, zda Macinka vyjednával, nebo vyhrožoval
Prezident Petr Pavel v úterý oznámil že se ho ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokouší vydírat. Macinka poslal poradci hlavy státu textové zprávy, ve kterých nabízí klid pro Pavla, když Filipa Turka (za Motoristy) jmenuje ministrem. Že by šlo o vydírání, Macinka odmítá. Za vydírání tento způsob komunikace nepovažuje ani poslanec Motoristů Igor Červený. „Součástí vyjednávání je i někdy být prostě tvrdý,“ uvedl v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. To, že se jednalo o způsob vyjednávání, si myslí také Radek Koten (SPD). Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného jde ovšem o „naprosto jednoznačně vydírání a vyhrožování ze strany člena vlády vůči hlavě státu“. „To, co se tady předvádí, je prachsprosté vydírání,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).
před 48 mminutami