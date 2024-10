Rolí strany není lidi vychovávat, míní staronový předseda lidovců Výborný

Václav Podlešák

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Předseda KDU-ČSL Marek Výborný (zdroj: ČT24)

Nově zvolený předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který vládní stranu vedl už v minulosti, se v pátečním Interview ČT24 věnoval mimo jiné prioritám, které má vláda řešit v průběhu následujících měsíců. Svou stranu považuje za pravicově konzervativní, ale nemá prý „moralizovat“, řekl v souvislosti se sňatky homosexuálů. Výborný podporuje setrvání KDU-ČSL v koalici SPOLU a připustil i myšlenku vzniku dlouhodobého uskupení, jako je například německá CDU/CSU. Hovořil také o struktuře vedení strany. Podle něj první místopředseda musí zvládnout navenek komunikovat o obtížných tématech. Na tuto pozici delegáti v pátek večer zvolili Pavla Bělobrádka poté, co v předcházejícím hlasování nezískal dost hlasů ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Když sečteme hlasy pro mě a Mariana Jurečku, tak je to jasný vzkaz sjezdu, že do příštích voleb v roce 2025 má jít KDU-ČSL v rámci koalice SPOLU,“ zdůraznil staronový předseda lidovců, který stranu v minulosti vedl právě před Jurečkou, kterého v pátek ve volbě porazil. Výborný řekl, že nevidí jinou cestu, pokud chce strana prosazovat svůj program. Voliči podle něj oceňují, když se politické strany „dokážou dohodnout“. Myšlenka na vznik dlouhodobé koalice, jako je například německá CDU/CSU, podle něj „může být na stole“. „Teď se budeme soustředit na příští parlamentní volby. Myslím, že ty i o této myšlence do značné míry rozhodnou,“ míní Výborný. Podle něj se jedná o nosný přístup, který nemusí znamenat ztrátu identity jednotlivých stran.

Zároveň je podle něj potřeba, aby se koalice SPOLU „odpersonalizovala“ a nebyla spojovaná pouze s premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Jedním z cílů Výborného je nedovolit „koalice populistů, komunistů, extremistů“, které se podle něj začaly zkoušet na úrovni krajů. Lidovci dle něj musí zůstat v rámci SPOLU sebevědomou stranou. „Otázka prezentace některých témat je opravdu k debatě a diskuzi. Myslím, že jsme některé věci opravdu nemuseli říkat,“ míní Výborný. Volební program Výborný chce s premiérem Fialou a šéfkou TOP 09 Pekarovou určit cíle a témata na následujících deset měsíců do příštích parlamentních voleb. Do programu SPOLU se podle něj musí promítnout v sociální i daňové oblasti podpora rodičů s dětmi, která je podle něj pro lidovce „zásadní a klíčová“. „Dostupné bydlení, místa v mateřských školách, zdravé životní prostředí, občanská vybavenost. To je to, co po nás lidé chtějí,“ vyjmenoval Výborný.

„Je namístě si říct, jak pokračovat v konsolidaci státního rozpočtu jak na straně výdajové, tak příjmové,“ sdělil předseda lidovců. Zároveň chce zachovat zásadu, že daňové změny se budou dělat pouze jednou za volební období a nejlépe v jeho první polovině. „Nevládneme v jednoduché době,“ připustil. „Nebudeme dělat politiku rozhazování miliard a slibů, které budou ještě výrazněji prohlubovat schodek národního rozpočtu. Myslím, že to od nás naši voliči ani nechtějí slyšet,“ dodal. „Nemůžeme se soustředit na sto procent populace. Chci, aby k volbám přišlo těch 30 procent lidí, kteří říkají: ‚Ano, dělají to odpovědně. Myslí to dobře.‘ Když vezmu penzijní reformu, tak to je něco, co kabinety před námi nedokázaly dotáhnout dvacet let,“ zdůraznil Výborný.

Dodal, že není rolí politické strany „vychovávat“ občany. Podle něj voliči vědí, jaká stanoviska zastávají lidovci v otázce manželství pro homosexuální páry nebo eutanázie, ale odmítl, aby politická strana „moralizovala“. Zároveň připomněl pravicově konzervativní orientaci KDU-ČSL. Vedení lidovců Marian Jurečka zůstává ministrem práce a sociálních věcí a bude členem nejužšího expertního panelu, řekl v pátečním Interview ČT24 Výborný a připomněl, že jako ministr se Jurečka bude účastnit také zasedání předsednictva strany.