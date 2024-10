Důchodová reforma nemá jistou podporu celé koalice

Vládní důchodová reforma nemá před závěrečným čtením ve sněmovně jistou podporu celé koalice. Některým poslancům KDU-ČSL a hnutí STAN vadí výrazné omezení počtu lidí z náročných profesí, kteří by měli nárok na dřívější penze v plné výši. Návrh ODS a TOP 09 proto někteří z nich nepodpoří. Pokud by poslanci pozměňovací návrh i tak přijali, zvažuje část lidovců a STAN, že pro důchodovou reformu jako celek nezvednou ruku.

„Cílem by mělo být, aby ti lidé nezůstávali tak dlouho v náročných profesích, aby případně změnili práci, než to bude mít nějaké zdravotní následky,“ okomentoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Pokud je z toho vyjmeme, budou muset hledat jinou pomoc. Znamená to, že spadnou do invalidních důchodů, nebo si budou chodit pro dávky. Ale mnozí z nich už jsou prostě nezaměstnatelní, protože svoji původní profesi nebudou moci vykonávat,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Podle ODS a TOP 09 jde o starou dohodu

ODS a TOP 09 také argumentují menším zatížením rozpočtu. Podle obou stran jde navíc o dohodu starou několik týdnů. „Byli jsme domluveni, že tento pozměňovací návrh bude předložen. Já mám za to, že je to koaličně dohodnutá věc,“ tvrdí Jakob.

Přesvědčená o tom ale není část koaličních poslanců. „Za nás je to stále otevřená věc k jednání do konce třetího čtení i ohledně dohody nad nějakým řešením pro tuto kategorii lidí,“ zdůraznil místopředseda poslanců STAN Viktor Vojtko.

„To, že to nediskutovali s námi, tomu rozumím. Ale to, že to nediskutují ani mezi s sebou a někdo tento návrh podá, to mi přijde opravdu zvláštní,“ poznamenala místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny Jana Pastuchová (ANO).