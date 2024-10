Novelu penzí ve stávající podobě bychom zrušili, říká Balaštíková. Bude kvalitní, míní Havel

Pokud důchodová reforma projde v podobě, v jaké byla nyní načtena, hnutí ANO – pokud bude v příštím období vládní stranou – ji zruší. V pořadu Události, komentáře to prohlásila členka rozpočtového výboru sněmovny Margita Balaštíková (ANO). Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel věří, že výsledný zákon bude kvalitní. Připustil také, že na některých pozměňovacích návrzích by mohl vládní tábor nalézt s opozicí shodu. „Nedá se to vyloučit,“ souhlasila Balaštíková.

Podle Havla by na některých pozměňovacích návrzích mohla být nalezena shoda vládního tábora s opozicí. „Nemáme problém zapojit do debaty i opozici,“ podotkl.

„Diskutovali jsme (ve sněmovně) asi dvacet hodin, přesto se na třicet kolegů nedostalo. Nicméně mám z toho dojem, že bylo řečeno všechno, ale ještě to neřekli všichni,“ prohlásil Havel. Poznamenal, že politická práce na důchodové reformě probíhá „velmi pečlivě“. „Věřím, že výsledný zákon bude velmi kvalitní, bude to nadčasová důchodová reforma,“ myslí si.

Jako příklad Balaštíková zmínila poslaneckou úpravu, která zaručí horní hranici pro odchod do důchodu na 67 let věku. „My tak vysoký věk nechceme připustit. (...) Měli bychom si uvědomit, že věk dožití ve zdraví je důležitý,“ zdůraznila.

„Pokud nám nic jiného nezbyde, důchodová reforma projde opět jen vládními hlasy,“ připustil Havel. I kdyby šlo jen o parametrické změny, což Havel odmítá, které do budoucna zajistí důstojné důchody, je to podle něj lepší, než co nabízelo hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL v minulosti. „Demografická data jsou jasná a času moc nemáme. (...) Snad opozice vezme rozum do hrsti a zváží podporu reformy,“ doufá.

Pokud dle Balaštíkové penzijní reforma projde v podobě, v jaké byla nyní načtena, hnutí ANO – pokud bude v příštím období vládní stranou – ji zruší. „Naše předsedkyně klubu (Alena Schillerová) to již oznámila na plénu sněmovny.“