Návrh zjednodušení dávek slibuje Jurečka do konce srpna

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce do konce srpna předložit vládě takzvanou flexibilní novelu zákoníku práce a návrh revize dávkového systému. Uvedl to po setkání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Změny podle něj zjednoduší systém rozdělování dávek a zároveň víc motivují žadatele.

Podmínkou pro získání pomoci od státu má pak být práce nebo její hledání. Za aktivitu by měla být částka vyšší, s rostoucím příjmem by pak měla postupně klesat. Kvůli nároku na dávku by se měl nově posuzovat i majetek žadatelů.

Kratší výpověď a brigády pro čtrnáctileté

Podle takzvaných flexibilních změn by dále část pracovníků v Česku mohla od příštího roku začít dostávat mzdu v eurech či jiné měně.

Změnily by se i podmínky ukončení pracovního poměru. Výpovědní lhůta by nezačínala až na začátku dalšího měsíce, ale hned od doručení výpovědi. Při pracovníkově pochybení by se navíc zkrátila na měsíc. Prodloužit by se naopak mohla délka zkušební doby.