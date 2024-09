Přesvědčili jsme lidi, že nejde o volbu proti vládě, hodnotí vítězství Grolich

ČT24

, zem

před 14 m minutami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) (zdroj: ČT24)

Podařilo se nám ukázat lidem, že jsou to krajské volby, že si volí hejtmana a že nevolí proti vládě, tak zdůvodňuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) volební úspěch jím vedené koalice SPOLU (39,91 procenta). On sám získal v celé republice největší počet preferenčních hlasů: 46 854. I proto je oslovován spolustraníky, aby kandidoval na místo šéfa KDU-ČSL či šel do centrální politiky. Zda tak učiní, se chce teprve sám rozhodnout. Hovořil o tom v pořadu Interview ČT24.

Grolich řekl, že ve volbách bylo těžké bojovat s tím, že opoziční strany pojaly svou kandidaturu jako formu odporu vůči vládě. „Udělali z krajských voleb předkolo celostátních voleb.“ Soudí však, že v Jihomoravském kraji voliči ocenili jeho práci i jeho předvolební komunikaci. „Vědí, že existuji, a jsou spokojení.“ Jako prioritu nyní vidí sestavení krajské vlády, tedy spolupráci SPOLU (KDU-ČSL, ODS, TOP 09) se STAN. V podvečer mluvil o dalším jednání o sestavení rady a jednotlivých gescí, stanovení základních cílů. V řádu dní očekává i dohodu na programovém prohlášení. Počítá například s tím, že kraj bude věnovat nejméně deset miliard korun do oprav krajských silnic II. a III. třídy. Počítá i s projektem větrných elektráren, který by měl do čtyř let pokrýt třicet procent spotřebovávané energie krajských budov. Stoupnout by měl i podíl energie z fotovoltaických zdrojů.

Průběžné výsledky krajských voleb Volební účast 0 % Sečteno okrsků 0 % Vybrat kraj Zdroj: ČSÚ, ČT24