Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou sv. Václava, patrona české země


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lidé v Česku si v pondělí připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.

Do Staré Boleslavi dorazila v neděli večer lebka svatého Václava, která je většinu roku uchovávána v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Stejně jako loni ji převezli ve speciální klimatizované schránce, která měla při loňské pouti premiéru a chrání vzácnou relikvii před změnami teploty a vlhkosti při přepravě. Lidé si lebku dnes budou moci prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiána v bazilice svatého Václava, v 17:00 se vrátí do Prahy.

Hlavními koncelebranty poutní mše budou apoštolský nuncius v ČR Eugen Martin Nugent a biskupové Josef Nuzík, Martin David a Pavel Konzbul. Přítomni budou i další představitelé církve a státu. Přibyl se v pondělí před mší připojí také k tradiční pěší pouti z pražských Kyjí do Staré Boleslavi. Poutníci vyrazí v 05:00, část přibližně patnáctikilometrové trasy půjde arcibiskup s nimi a kolem 09:15 požehná pěším poutníkům u brandýského zámku.

Součástí letošního programu je nově také modlitba chval, díků a proseb za Česko a všechny, kdo v ní žijí. Začne ve 14:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, hudebně ji doprovodí společenství Projekt ON. Před hlavní mší povedou od 09:15 na Mariánském náměstí modlitbu růžence mladí věřící. Odpoledne bude v děkanské zahradě připravené divadlo pro děti a výstava o svatém Václavu.

Stopy zanechal sv. Václav i v Británii, na Štěpána o něm zpívá celá zem
Píseň o dobrém králi Václavovi

Svatý Václav byl podle tradičního datování zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi něž patřil také jeho bratr Boleslav I. Někteří historici kladou jeho smrt už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Za druhé světové války byl zneužit nacisty, komunistický režim zase vydával Václava za slabocha.

Státním svátkem je 28. září od roku 2000, v kalendáři je označen jako Den české státnosti. Jde také o vybraný svátek, kdy podle zákona o prodejní době musí zůstat obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené.

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