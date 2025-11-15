Lidé se naposledy loučí s kardinálem Dukou

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu lidé naposledy loučí s kardinálem Dominikem Dukou. Posledního rozloučení se účastní prezident Petr Pavel i jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus. Přijely také církevní delegace ze sousedních zemí. Obřadu se účastní i veřejnost.
Před vstupem do katedrály čekaly už od rána desítky lidí. První se objevili již okolo 8:30. Vstupovat dovnitř lidé mohli od 9:45 do 10:45. Jednou z prvních čekajících byla žena, která se prý s bývalým arcibiskupem přijela rozloučit až z Valašského Meziříčí. Mezi čekající se však připletlo i několik turistů, kteří chtěli na běžnou prohlídku katedrály.
Velká část věřících přijela z Moravy, ale přišli se rozloučit i lidé z Hradce Králové, kde se Duka narodil. „S panem kardinálem jsme se několikrát setkali. Měli jsme ho rádi za jeho úsilí při hledání pravdy a dobrosrdečnost a schopnost odpouštět i přes příkoří, kterých se mu dostalo za komunismu,“ přiblížila ve frontě stojící paní Jana z Hradce Králové.
Po uzavření katedrály pro veřejnost vyšel v 10:45 z Arcibiskupského paláce liturgický průvod biskupů, kněží a ministrantů čítající asi 250 lidí po nádvoří Pražského hradu do chrámu, kde v 11:00 začala mše. Bohoslužbu s kázáním vede pražský arcibiskup Jan Graubner. Spolu s ním ji slouží další čeští a moravští biskupové a také dominikáni, jejichž členem Duka byl. Obřady posledního rozloučení s přenesením Dukovy rakve do Arcibiskupské kaple katedrály povede apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.
Zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka, úryvek z Bible přečte režisér Jiří Strach. Vystoupí rovněž houslista Jaroslav Svěcený a na závěr obřadu promluví exprezident Klaus.
Veřejnost může mši sledovat také na velkoplošné obrazovce v Kostele všech svatých, který se nachází v bezprostřední blízkostí svatovítského chrámu. Kostel před zahájením mše zcela zaplnily desítky věřících.
Dorazí i hosté ze zahraničí
Ze zahraničních hostů účast avizovali slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer) či delegace slovenských biskupů v čele s košickým arcibiskupem Bernardem Boberem. Z Polska by měl být přítomen kardinál Stanislaw Dziwisz, někdejší tajemník papeže Jana Pavla II. Na místě by měl být také maďarský kardinál Péter Erdö a dále asi třicet biskupů z okolních zemí, ale i z Ukrajiny či Islandu.
Obřadu se má rovněž účastnit mimo jiné předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS), další zákonodárci či ministři dosluhující vlády Petra Fialy (ODS).
Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. „Myslím, že mu šlo o to, aby předával víru a přispěl k budování církve v mnohých podmínkách – i když na to měl v některých věcech odlišný názor než mnozí jiní,“ vzpomínal v sobotu ráno na zesnulého kardinála Graubner.