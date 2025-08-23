Kroky Blažka byly „veřejně neudržitelné“, míní Michálek


Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další podrobnosti k takzvané bitcoinové kauze. Jde například o rozšířenou časovou osu. Opoziční Piráti však kolem kauzy kritizují nedostatek informací, třeba nedostupnost „autentických dokumentů“, vytknul v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinovskou předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Michálek ocenil, že v časové ose byla doplněna dříve nezveřejněná jména. „To, co my jako Piráti kritizujeme a co nám vadí, že nebyly zveřejněny autentické dokumenty – tak, aby si každý mohl udělat názor na základě dokumentu, který připravili úředníci tohoto státu,“ uvedl.

V této souvislosti zmínil, že odborníci na ministerstvu financí připravili podklad, na jehož základě upozorňují šéfa resortu Zbyňka Stanjuru (ODS), že bitcoiny mohly pocházet z praní špinavých peněz. V časové ose jsou dle něj obecné údaje či krátké výtažky. Nerozumí prý tomu, proč dokument zveřejnila média, a nemohou jej mít například poslanci a občané.

Dokument podle šéfa pirátských poslanců „jednoznačně ukazuje, kde je odpovědnost za bitcoinovou aféru a kde odpovědnost nebyla vyvozena“. Moderátorka Kručinovská ovšem podotkla, že ministr financí Stanjura argumentoval tím, že se ke zmíněnému dokumentu nedostal.

Dalo se zachránit deset miliard, tvrdí Michálek

Konec někdejšího šéfa resortu spravedlnosti Pavla Blažka (za ODS) Michálek kvituje. „Vyvodil odpovědnost a to bylo samozřejmě správně,“ dodal. Blažek dle Michálka tvrdil věci, které byly „veřejně neudržitelné“. Stanjurovi s Blažkem Michálek vytknul, že o bitcoinech mohli policii informovat už v březnu. „Tehdy se dalo zachránit deset miliard korun,“ tvrdí.

Zopakoval také, že Piráti požadují, aby při takovéto kauze stál v čele resortu spravedlnosti odborník. „Už z principu nemůžeme věřit tomu, že advokátní nebo znalecká firma, kterou si najme paní ministryně (Eva Decroix, rovněž ODS) a zaplatí jí čtyři miliony korun z veřejného rozpočtu, zpracuje něco, o co bychom se mohli stoprocentně opřít,“ pokračoval. Požaduje předložení auditu v Poslanecké sněmovně.

Resort spravedlnosti oznámil, že se připojí v trestním řízení coby poškozený subjekt proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému. Tento postup Michálek schvaluje. „Je potřeba to dělat tak, aby se informace, které jsou dnes interní, nedostávaly k lidem, kteří je mohou zneužít,“ zdůraznil.

