Kauza zpronevěry dotací pro ukrajinské uprchlíky míří k Nejvyššímu soudu

Případ zpronevěry milionových dotací určených na integraci ukrajinských uprchlíků bude řešit Nejvyšší soud. Odsouzený zakladatel nadace Help Ukraine Vladimír Gergel nesouhlasí s trestem 5,5 roku vězení, který mu v září pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze. Proti rozhodnutí podal dovolání. České televizi to sdělila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.
Gergel čelil obžalobě z dotačního podvodu kvůli dvěma dotacím ministerstva školství v hodnotě 20 milionů korun. Podle zářijového rozhodnutí musí uhradit asi 13,3 milionu, téměř sedm milionů už úřadu měl vrátit. Součástí trestu je také zákaz činnosti v jakýchkoli nadacích či jiných právnických osobách na 5,5 roku.
Gergel poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, otevřel v roce 2022 Komunitní centrum Roztyly, které mělo sloužit k integraci ukrajinských dětí a jejich rodičů. Dotace, o které muž jménem nadačního fondu Help Ukraine požádal, byly určené na adaptační skupiny a aktivity pro děti.
V žádostech Gergel uvedl, že cílem aktivit je rozvíjení jazykových dovedností dětí a socializace v tuzemském prostředí. Podle státního zástupce ale věděl, že se čeština v centru nevyučuje.
Od rodičů dětí navíc dle obžaloby Gergel vybíral finanční příspěvek 2500 korun na stravování, což bylo v rozporu s podmínkami udělení dotace. Obžaloba tvrdí, že část peněz Gergel využil pro koupi družstevního podílu za byt v pražském Braníku.