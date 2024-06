ANO má tři varianty nástupce Dostálové v předsednictvu sněmovny

Sněmovnu čekají personální změny. Čtyři poslanci, kteří ve volbách uspěli, míří z tuzemského parlamentu do toho evropského. Všichni jejich náhradníci ČT potvrdili, že mandát v Dolní komoře přijmou. Změny se projeví v zahraničním a školském výboru, nový bude také místopředseda sněmovny. ANO uvažuje nad trojicí jmen. Obměny na jednotlivých postech by podle vládní koalice měly respektovat aktuální stranické rozložení sil.

V klubu ANO dojde ke třem změnám. Do poslaneckých lavic se znovu vrátí Miroslav Samaš, který teď sedí ve středočeském zastupitelstvu. Místopředsedkyni Kláru Dostálovou nahradí podnikatel a zastupitel Královéhradeckého kraje Jaromír Dědeček. Poslance Jaroslava Bžocha vystřídá starostka Litvínova Kamila Bláhová.

A nepůjde o změny jediné. Poté, co se ministrem pro vědu stal Marek Ženíšek (TOP 09), je neobsazená funkce předsedy výboru. Nárok na ni má TOP 09. Volná je delší dobu i pozice šéfa školského výboru, která náleží hnutí ANO.

Právě zahraniční výbor a ten pro evropské záležitosti přijde po rezignaci poslanců, kteří vyhráli evropské volby, o dva místopředsedy. Posledně zmíněný výbor zeštíhlí už do konce týdne. „Rezignovat budu tento pátek, aby příští týden už mohl na mimořádné schůzi složit slib nový poslanec Martin Dlouhý,“ potvrdil dosavadní místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a zvolený europoslanec Kolář.

Kamila Bláhová teď řeší hlavně nové projekty v Litvínově, i kvůli tomu se budoucí poslankyně na novou roli zatím příliš nepřipravuje. „Řešíme velké věci. Řešíme strategickou investici, výstavbu nového bazénu,“ vyjmenovává starostka Litvínova Bláhová. Ráda by se podílela i na jejich dokončení, jestli dál zůstane v pozici starostky, ale zatím neví. Jasno už má ale v tom, čemu se chce ve sněmovně věnovat. Blízká jsou jí legislativní témata a evropská integrace.

„Uvidíme, s jakými návrhy koaliční partneři i opozice přijdou. Já jsem připraven respektovat rozdělení sil,“ ujistil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová podotkla, že do širších úvah patří i to, že by vládní koalice mohla tuto pozici nabídnout výměnou za předsednictví jiného výboru.

Hnutí ANO bude muset najít po rezignaci Káry Dostálové i nového místopředsedu sněmovny. Teď je jich šest, z toho dva právě z hnutí ANO. Jeho zástupci chtějí mít jasno o tom, kdo doplní Karla Havlíčka, v řádů týdnů.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová ČT potvrdila, že hnutí chce místo obsadit jedním z trojice Richard Brabec, Radek Vondráček a Aleš Juchelka.

Kandidáti na eurokomisaře

Personální otázky bude mít brzy na stole i vláda. Piráti kabinetu navrhnou na eurokomisaře Marcela Kolaju. A to i přesto, že se do europarlamentu nedostal. Starostové by mohli svého kandidáta představit příští týden.

„Je důležité, aby zejména Česká republika získala nějaké silné portfolio, to zejména ekonomické, které se věnuje vnitřnímu trhu, hospodářské soutěži. A to jsou témata, kterým se věnoval Marcel Kolaja,“ zdůvodnila rozhodnutí první místopředsedkyně strany Klára Kocmanová.