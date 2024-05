Premiér chce silnou pozici pro českého eurokomisaře. Piráti a STAN se přou o nominaci

Premiér Petr Fiala (ODS) chce posilovat vliv Česka ve vedení Evropské unie, chtěl by silnou pozici pro eurokomisaře. Už nyní se o možných jménech vyjednává na různých úrovních. To podstatné ale přijde až po červnových volbách do Evropského parlamentu. Podle dohody mají kandidáta navrhnout Piráti a STAN. Ti se ovšem o nominaci přou.

Silnější portfolio

Rozhodující slovo bude mít ale vláda jako celek. Více než na konkrétní jméno kandidáta se ale nyní soustředí kabinet na vyjednávání o portfoliu. To chce premiér pro Česko získat silné.

„Stojím určitě o takové portfolio, kdy eurokomisař bude mít pod sebou — a teď prosím v uvozovkách — plnohodnotné ministerstvo, nebude to jen koordinační role, ale bude tam to generální ředitelství,“ představuje si Fiala.

V kuloárech se mluví o ambicích ohledně ekonomických portfolií. Mezi ně patří například vnitřní trh, finance nebo digitální agenda. Problém by podle současné české eurokomisařky Věry Jourové mohl být v absenci eura.

„Čemu říkáme silné ekonomické portfolio? Jestli je to něco, co se týká finančních služeb, bankovnictví, tak tam to handicap být může. Pokud je to něco, kde se přerozdělují velké částky peněz, tak to asi problém není,“ sdělila Jourová.

Konkrétní portfolia v zájmu zvýšení šancí na jejich získání ale kabinet zatím zmiňovat nechce.