Cesta k důstojnému podzimu života rozděluje sněmovnu

Sněmovní sociální výbor doporučil schválit vládní reformu penzí s pokračováním zvyšování důchodového věku o měsíc ročně do stropu 67 let. Místopředsedkyně výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) uvedla, že změny v důchodovém systému jsou nutné pro důstojné důchody i pro další generace. Lucie Šafránková (SPD), rovněž místopředsedkyně výboru, však reformu kritizuje s tím, že nepovede k úsporám, jelikož se zvýší náklady například na dlouhodobé nemocenské.

Výbor o úpravách reformy hlasoval v pátek ráno a souhlasil s jedenácti koaličními návrhy a jedním opozičním. Celkem se sešlo třicet dva pozměňovacích návrhů, upřesnil poslanec Michal Rataj (STAN). Většina z pozměňovacích návrhů byla koaličně dohodnutá, u dvou spornějších návrhů bude ale potřeba dále vyjednávat na poslaneckých klubech, informovala místopředsedkyně výboru Pivoňka Vaňková.

Sociální výbor doporučil schválit návrhy poslance Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) s pomalejším zvyšováním důchodového věku o měsíc ročně do stropu 67 let. V tomto věku by měli odcházet do penze lidé narození po roce 1988. Původní verze reformy počítala s nepravidelným posouváním věkové hranice podle doby dožití ročně nejvýš o dva měsíce bez zastropování.

Místopředsedkyně Šafránková podpořila variantu důchodového stropu na 65 letech, kterou navrhují opoziční zákonodárci z ANO a SPD. Podala také pozměňovací návrh, podle kterého by osoby s 45 lety odpracované doby mohly odejít do předčasného důchodu bez krácení důchodové částky, zatímco lidé se 40 lety by mohli odejít do předčasného důchodu s polovičním krácením.