Senioři chtějí pracovat i v důchodu, nového zaměstnavatele ale hledají obtížně

před 57 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Zájem seniorů o práci a volná místa (zdroj: ČT24)

Lidé v předdůchodovém věku, ale i senioři mají zájem pracovat. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK. Oslovení lidé by nejčastěji chtěli pokračovat v posledním zaměstnání, což ale často není možné. Novou práci je pro ně obtížné najít. Podle odborníků se ale situace začíná pomalu zlepšovat.

Většina oslovených v průzkumu uvedla, že by chtěla zůstat zaměstnaná i v penzi, protože je práce baví a bojí se nudy. Polovina by uvítala finance navíc. „Člověk se cítí mladší, vitálnější. Peníze, které jsem vydělal, jsem investoval. Budou mi vlastně sloužit na nájemné,“ uvedl pro ČT sedmaosmdesátiletý Přemysl Kadraba, který pracuje ve skladu internetového obchodu Amazon devět let a ještě dva chce přidat. Je jedním ze zhruba čtyř tisíc zaměstnanců, které americká firma v České republice má. Až čtvrtinu tvoří lidé nad pětapadesát let. „Je u nich vidět největší stabilita, kterou oceňujeme. Loajalita, životní zkušenosti. Právě ve skupině zaměstnanců nad pětapadesát let vidíme, že trendem je zvažovat zkrácené úvazky,“ vysvětlila personální manažerka Amazonu Zuzana Zajacová.

Lidé jsou ale podle průzkumu i v důchodu připraveni pracovat na větší než poloviční úvazek. Týká se to šestačtyřiceti procent dotázaných. Asi čtvrtina by dala přednost kratšímu úvazku. Necelých třicet procent respondentů je ochotno být k dispozici podle potřeby zaměstnavatele. „Západní svět se této problematice věnuje už nějakou dobu a je tam stáří více ceněno. My jsme tady trošku žili v kultu mládí a bohužel to ještě přetrvává,“ konstatovala Kateřina Legnerová z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. „Dohnala nás demografická data k tomu, že si začínáme uvědomovat, že nejsilnější generace bude okolo padesáti let příští rok a že se s tím něco dělat musí,“ dodala. Podle odborníků se zatím jen málo tuzemských firem orientuje na zaměstnávání starších lidí. Ti by se podle nich při hledání práce neměli bát změnit dosavadní obor – a třeba z koníčku udělat obživu.

Podle průzkumu by i po dosažení důchodového věku chtělo pracovat třiačtyřicet procent dotázaných. Víc než třetina si chce raději užívat volna, zbytek ještě neví. V dosavadním zaměstnání, třeba i na zkrácený úvazek, hodlá pokračovat šestačtyřicet procent dotázaných. Jen o něco méně by upřednostnilo manuální činnost – většinou pomocné práce. Osm procent by uvítalo řídicí funkci. Skoro tři čtvrtiny respondentů si zároveň myslí, že najít si práci po šedesátce je složité. Třetina z nich se totiž setkala s tím, že se ve vyšším věku zhoršil přístup zaměstnavatele. „Já bych dělal cokoliv, nestydím se za to. Klidně bych dělal popeláře,“ řekl pro ČT Jiří Macko, profesí servisní technik se specializací na svářečky. V důchodu je od září. „Ten důchod je o dost nižší, než byl příjem,“ dodal s tím, že kromě přivýdělku mu schází i kolektiv lidí. Práci prozatím hledá marně.