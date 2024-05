Česko loni vydalo na obranu méně, než se čekalo. Část peněz se přesunula na letošní projekty

Česko loni vydalo na obranu 1,37 procenta hrubého domácího produktu (HDP). České televizi to potvrdila ministryně Jana Černochová (ODS) s tím, že tento údaj dostali i spojenci v Severoatlantické alianci. Šlo reálně asi o sto miliard korun, tedy zhruba o deset miliard méně oproti plánovanému rozpočtu. Část peněz resort přesunul na strategické projekty do letošního roku, kdy cílí na výdaje ve výši dvou procent HDP.

Výdaje ve výši dvě procenta HDP na obranu představují závazek vůči NATO, který se Česko snaží poprvé po letech plnit. Podle Černochové nemůže Severoatlantická aliance finanční prostředky směřující k tomuto cíli uznat, pokud nejsou v daném roce vyčerpány. „Na druhou stranu Aliance ví, že ty finanční prostředky jsou dislokovány ve prospěch modernizace, takže samozřejmě se to bere v potaz,“ dodala.

Hospodaření začínalo ministerstvo s příslibem 111,8 miliardy, nakonec mělo k dispozici 110,3 miliardy a podle závěrečného účtu utratilo asi 100,7 miliardy. Asi miliarda se nevyužila a dalších osm přesunul resort na letošek na strategické projekty podle zákona, který zavedl povinná dvě procenta na obranu.

Pro opozici je výsledek překvapením, počítala s původně plánovanými výdaji asi 1,5 procenta. Šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) by chtěl na příští schůzi probrat, jak NATO české výdaje a modernizaci armády hodnotí. „Místo toho, tak jak bylo ze strany současné pětikoalice a ministerstva obrany deklarováno, jak se budou blížit k dvěma procentům, je to de facto kontraproduktivní,“ řekl.

„My dlouhodobě tvrdíme, že by to mělo být okolo 1,7 nebo 1,8 procenta, ale záleží na tom, aby to bylo v souladu s dopředu vysoutěženými a připravenými projekty,“ prohlásil za SPD předseda sněmovního kontrolního výboru Radovan Vích.