Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z podvodů, píše Bild


18. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Bild

Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství to píše německý bulvární list Bild. Podle deníku obžaloba uvádí tři případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů, ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma Fischer Air v insolvenci.

Na počátku letošního roku Bild přinesl v několika článcích informace o Fischerových nových podnikatelských aktivitách. Na konci února také informoval, že po něm bylo vyhlášeno pátrání s cílem zjistit místo jeho pobytu. Podnikatel ho následně sám úřadům sdělil.

Bild uvedl, že Fischer žije v Praze. Pátrání souviselo se dvěma trestními oznámeními, které na bývalého senátora podal německý úřad práce. Už tehdy mluvčí hamburské prokuratury uvedla, že se jedná o podezření z neoprávněné žádosti o peníze z programu kurtzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění. Takzvaný kurzarbeit je ochranným režimem pracovních míst.

„Obviněný je podezřelý z toho, že se vydával za majitele cestovní kanceláře se sídlem v Hamburku a v této funkci pro jednoho zaměstnance v sedmnácti případech požádal o vyplacení peněz na kurzarbeit a o paušální náhradu příspěvků na sociální pojištění,“ uvedla nyní podle Bildu mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová.

„Přitom věděl, že příslušné podmínky pro čerpání peněz na kurzarbeit nebyly splněny,“ dodala. Podle Bildu je Fischer v dalších patnácti případech podezřelý z podobných činů u jiné firmy. Obžaloba se vztahuje k období od jara 2021 do srpna 2022.

Snahy o návrat na výsluní

Bild na počátku roku rovněž informoval, že Fischer usiluje o obnovení podnikání v letecké dopravě, a založil proto firmu Fischer Air. Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízely spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu. Zákazníci podle Bildu popisovali složitou komunikaci s aerolinkami. Bild rovněž uvedl, že společnost Fischer Air byla založena na Slovensku.

Šéf společnosti Dertour pak v dubnu řekl Bildu že značka Fischer Air patří jí, protože ji společnost – ještě jako DER Touristik – koupila spolu se skupinou Fischer Group v roce 2020. „Společnost Fischer jsme v roce 2020 získali včetně práv na značku. Už v minulosti jsme soudní spory o porušení práv k ochranné známce vyhráli. Pro nás je to tedy zcela jasné,“ sdělil Debus.

Bild už dříve uvedl, že je sídlo Fischerovy firmy v Německu ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Na místě redaktor německého listu ale tehdy našel jen schránku v terminálu místního letiště.

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