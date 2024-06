Armáda oslavila svůj den slavnostním nástupem

Na Vítkově spolu s Černochovou a Řehkou položil věnec ke hrobu Neznámého vojína prezident Petr Pavel. Poté minutou ticha uctili památku vojáků padlých při obraně vlasti. Slavnostnímu nástupu přihlíželi i například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Den ozbrojených sil České republiky připadá oficiálně na 30. červen. Pravidelně si Češi výročí dne, kdy Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát, připomínají od roku 2002.

Řehka: Je nutné dívat se dopředu a předvídat hrozby

K budování moderní armády je potřeba vize, směr, trpělivost a pečlivé plánování, řekl v projevu na Vítkově Řehka. Je podle něj nutné dívat se daleko dopředu, předvídat hrozby a to, jak se bude válčit. „Máme výhodu, že na to nejsme sami,“ uvedl s odkazem na 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance (NATO).

Černochová v projevu připomněla nový zákon o financování obrany, díky kterému má armáda garantovaný rozpočet ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). „Nejde jen o to, že to je alianční závazek, naše obrana tím získává peníze, které měla mít už dávno a které jí dlužíme,“ řekla.