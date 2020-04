Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020. V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. Poslední krajské volby se konaly 7. a 8. října 2016. Další informace o krajských volbách, které se uskuteční v říjnu 2020, zveřejníme, jakmile budou k dispozici.