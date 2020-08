Lidé v karanténě dostanou tři možnosti, jak hlasovat u podzimních voleb

Pokud volič v karanténě takto odvolit nemůže, může požádat, aby za ním dorazila výjezdní komise. Měl by tak učinit do čtvrtka 1. řijna do 20 hodin. Přenosná urna by za ním dorazila ve standardní volební dny v pátek či v sobotu. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek vyzývá voliče, aby se počátkem října nebáli k volebním urnám přijít, hlasování podle něj bude bezpečné.

„Potvrzení od lékaře nebo od hygieniků bude zásadní pro to, aby mohli občané uplatnit své volební právo,“ upozorňuje také místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

V případě front se podle něj otevírací doba speciálního stanoviště prodlouží, aby mohli odhlasovat všichni. „Voliči u sebe musí mít průkaz totožnosti a následně rozhodnutí hygieny o nařízené karanténě, případně vystavenou neschopenku od lékaře,“ doplňuje Mlsna. Pokud neschopenku volič mít nebude –⁠ například protože je živnostník –⁠, měl by mít podepsané potvrzení o karanténě od lékaře.

V každém okresu v Česku by mělo být k dispozici jedno speciální stanoviště pro hlasování z auta, dohromady jich tedy bude 78. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna upřesňuje, že lidé v karanténě budou moci odevzdat svůj hlas ve středu 30. září od sedmi do patnácti hodin, tedy dva dny před otevřením standardních volebních místností.

Mlsna doplnil, že volební lístky posbírané alternativními způsoby sečtou krajské úřady. Zástupci parlamentních stran se na středečním jednání také dohodli, že se odměny pro členy volebních komisí zvýší o 500 korun, protože práce bude tentokrát komplikovanější.

Hamáček dodává, že systém je navržen tak, aby zvládl několik desítek tisíc voličů z karantény. „S ministerstvem zdravotnictví si vyjasníme přesné počty. Bude naprosto klíčové mít je přesně stanovené,“ konstatuje vicepremiér. Podle poslance Dominika Feriho (TOP 09) parlamentní strany dosáhly řešení, které umožní volit každému, kdo bude mít zájem.

Návrh na tři alternativní způsoby hlasování hodlá Hamáček předložit na vládě 17. srpna, poslanci by o předloze měli rozhodovat o dva dny později. Kabinet podle něj požádá předsedu sněmovny o stav legislativní nouze, aby mohla legislativa začít platit co nejrychleji. „Dosáhli jsme kompromisu, který je dobrý a umožní těm, kteří by o volební právo přišli, odvolit. Když začnou školení jednotlivých komisí 3. září, chceme už pracovat s novým zákonem,“ vysvětluje předseda sociálních demokratů.

Pro korespondenční volbu není politická vůle

Korespondenční volbu podle něj jeho resort nenabídl jako možné řešení proto, že pro ni není politická vůle v Poslanecké sněmovně. „Ve chvíli, kdy není politická vůle, jsme považovali za zbytečné ji nabízet,“ shrnuje Hamáček. Místopředseda ODS Martin Kupka potvrzuje, že strany se na takové variantě nedohodly. „Na korespondenčním hlasování nepanuje shoda. Pro tak rychlé zavedení pro tyto volby podpora není,“ říká.

„Korespondenční volbu bereme jako doplňkovou pro voliče v zahraničí. Pro krajské volby v říjnu to není aktuální a proběhne debata, jakým způsobem to přijmout pro rok 2021,“ předesílá poslanec vládního hnutí ANO Milan Feranec. Bartošek považuje korespondenční volbu za klíčovou a doufá, že zákon vejde v platnost do konce volebního období. Lidovci podle něj jsou připraveni hlasování poštou podpořit.