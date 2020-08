Volit v Česku přes internet? Politici o tom mluví stále častěji

Prvním krokem při zavádění elektronických voleb v Česku by mohlo být umožnit hlasování českým občanům žijícím v zahraničí. „Vidíme to jako překonání diskriminace vůči lidem, co hodně cestují nebo dlouhodobě žijí v zahraničí. Je škoda těm lidem neumožnit, aby participovali na našem domácím životě. Internet postupuje do všech oblastí života a bylo by dobré začít se bavit o jeho využití ve volbách,“ řekl České televizi poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).

Lidovci už loni v říjnu avizovali, že chtějí v koalici probrat možnost volit ze zahraničí korespondenčně a elektronicky už od roku 2017. Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) ale tehdy řekl, že považuje takovou myšlenku za nesmysl, který by vedl jen k dalším machinacím s hlasováním. Jeho stranický šéf, premiér Bohuslav Sobotka, se ale nyní internetové volbě nebrání: „Já jsem pro to, abychom pracovali v České republice na tom, abychom do budoucna umožnili lidem hlasovat i v elektronických volbách.“

A elektronickému hlasování se nebrání ani opozice. „Musíme hledat cesty, jak lidem politiku přiblížit,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová. „Jsem přesvědčen, že to je volba budoucnosti,“ dodává šéf komunistů Vojtěch Filip.

Zněly i jiné návrhy na zvýšení účasti Nízká účast v loňských volbách do Evropského parlamentu, ale i v podzimních obecních volbách přiměla politiky k úvahám, jak zvýšit zájem veřejnosti. Podle vicepremiéra Andreje Babiše by pomohla změna volebního dne. „Já bych chtěl navrhnout zákon, kde řekneme, že budeme volit ve čtvrtek. (…) Pokud volíme v pátek, sobotu a je hezky, tak lidé nevolí,“ nastínil. Prezident Miloš Zeman potom doporučil zavést volební povinnost. Ta funguje v Belgii, neúčast se trestá 50 eury, ovšem nanejvýš čtyřikrát za patnáct let. Poté je (ne)volič vyškrtnut z volebních seznamů.

Převáží výhody nad rizikem? Experti pochybují

Na rizika, která s sebou může elektronické hlasování přinést, poukazují i politologové. Podle Matěje Trávníčka z Univerzity Karlovy může docházet ke kupčení s hlasy, a to buď prostřednictvím předpokládané možnosti udělený hlas v průběhu voleb změnit – tak to funguje v Estonsku – anebo rovnou prostřednictvím prodeje přihlašovacích údajů k elektronickému hlasování. Pojistkou proti tomu ale může být další opatření používané v Estonsku. Tam je možné i po elektronickém hlasování ještě přijít do volební místnosti a takový hlas vždy „přebíjí“ ten internetový, upozornil politolog Miloš Brunclík. Elektronické hlasování ale mohou ohrozit také technické potíže, ať už v podobě nefunkčnosti systému, nebo kvůli hackerskému útoku.

Miloš Brunclík upozornil, že se v Estonsku při elektronických volbách neprokázalo, že by možnost hlasovat z domova přilákala k volbám výrazně více voličů. Spíše ji využívají ti, kteří k volbám chodili již dříve.

Elektronické hlasování dlouhodobě funguje v Estonsku. Není to ale jediná země, která se o jeho zavedení pokusila. V současnosti je testují Norsko a Švýcarsko. Jejich přípravu potom zastavily Německo, Francie a Itálie.

Proč ne? míní mírná většina voličů

Podle generálního ředitele agentury TNS Aisa Bronislava Kvasničky by volby po internetu byly vhodným doplňkem ke stávajícímu způsobu hlasování. Kladně by podle něj mohly ovlivnit především účast voličů z mladších ročníků. „V dohledné době asi nepřejdeme na volby přes internet zcela, ale jako doplněk rozhodně můžou volební účast kladně ovlivnit,“ dodal.

Možnost vybrat si své zástupce přes internet by podle lednového průzkumu agentury STEM uvítala mírná většina voličů. Umožnit takto vybírat poslance už v příštích volbách spolu se zachováním tradiční formy hlasování by chtělo 57 procent dotázaných. Dvě třetiny lidí pak podle průzkumu očekávají, že v budoucnu s rozvojem elektronické komunikace volba prostřednictvím internetu zavedena bude.