Přenos opičích neštovic se dá v Evropě zastavit, říká WHO. Evropské úřady se jich také nebojí

WHO rovněž uvedla, že nemá důkaz o tom, že by vir opičích neštovic zmutoval. Infekční nemoc, která se obvykle vyskytuje v západní a centrální Africe, se spíše nemění. Expertka na neštovice z WHO Rosamund Lewisová na brífinku řekla, že tento vir mutuje málo, i když sekvenování genomu u jednotlivých případů má teprve pomoci porozumět nynější epidemii.

Epidemioložka Jo Walkerová z Yale School of Public Health uvedla, že by se mohlo jednat o souvislost s tím, že lidstvo před čtyřiceti lety porazilo pravé neštovice. Tato nemoc byla prohlášená za vymýcenou roku 1980 – díky masivní celosvětové očkovací kampani, v níž hráli zásadní roli i českoslovenští vědci a lékaři. Díky vakcínám se stalo lidstvo natolik imunní, že virus ztratil schopnost najít si nějakého hostitele – a tak zanikl a dnes je uchován jen v několika laboratořích za nejpřísnějších podmínek.

Jenomže postupem času kolektivní ochrana z různých důvodů slábla, což mohlo umožnit, že se opičí neštovice začaly šířit snadněji, aniž by se musely nějak významně změnit. Tento pokles imunity by tedy podle Walkerové nemusel být způsobený ani tím, že by klesala, jako spíše tím, že ti, kdo zkříženou imunitu mají, umírají – a rodí se lidé bez ní. To může dávat viru více potenciálních hostitelů než v minulosti.

Někteří vědci už delší dobu varují před tím, že opičí neštovice nebo podobné viry mohou zaplnit „mezeru“, která vznikla po vymýcených pravých neštovicích.