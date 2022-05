Opičí neštovice se šíří v Evropě i Americe. Chrání před nimi vakcína proti klasickým

Inkubační doba je obvykle šest až šestnáct dní, onemocnění trvá mezi dvěma a čtyřmi týdny. Jeho projevy jsou podobné pravým neštovicím, příznaky ale obecně bývají slabší, typicky jde o horečku, bolesti hlavy a vyrážku. Až doposud byla tato nemoc považována za nepříliš nebezpečnou z toho důvodu, že se jen špatně přenáší ze člověka na člověka. Důležité také je, že se nakažlivost v průběhu času nezvyšuje, podle vědců se tedy virus člověku zatím příliš nepřizpůsoboval.

Léčí se nepřímo

Protože až doposud byla tato nemoc dost vzácná, neexistuje proti ní přímá léčba. Léčí se pouze její příznaky pomocí léků na jiné choroby – důležitá je prevence a léčba druhotných bakteriálních infekcí, které se mohou na samotné neštovice navazovat.

Speciální vakcína proti této chorobě ze stejných důvodů také neexistuje, ale dobrou zprávou je, že proti opičím neštovicím dobře chrání očkování proti neštovicím pravým. Roku 2019 vznikla v USA vakcína, která by měla chránit před pravými i opiími neštovicemi, je ale doporučená jen pro ohrožené skupiny. Protože jsou si oba viry dost podobné, účinkuje takzvaná zkřížená imunita. Bohužel, protože byly už pravé neštovice vymýcené, od roku 1980 se proti nim už v Česku neočkuje.

Smrtnost této choroby se pohybuje mezi jedním až jedenácti procenty, ale protože tato data pocházejí jen z Afriky, není jasné, jak by to se smrtností vypadalo v zemi s moderním zdravotnictvím. Nejtěžší průběh se zatím objevoval u dětí. Pro srovnání – u pravých neštovic se smrtnost pohybovala až do třiceti procent.