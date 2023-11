Rusko, Čína a Balticconnector. Plynovod poškodila kotva nákladní lodi, vyvstávají další otázky

V Baltském moři navíc nejde o jedinou nehodu plynovodu – v září 2022 byly dosud neobjasněnými explozemi poškozeny Nord Stream 1 a 2 vedoucí z Ruska do Německa. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. Západní politici tato obvinění odmítli, a někteří naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu.

Jedná se o důležitou infrastrukturu, která Finsku umožňuje napojení na vnitřní trh s plynem v Evropské unii. A protože obsah může potrubím proudit oběma směry, přepravuje se jím do Estonska také zkapalněný zemní plyn, LNG.

Plynovod Balticconnector, který byl uveden do provozu v roce 2020, přetíná po dně Finský záliv. Zemní plyn do něj proudí z podzemního úložiště s kapacitou asi čtyř a půl miliardy kubíků, které se nachází v lotyšském regionu Inčukalns.

Plynovodem Balticconnector, který vede po dně Baltského moře mezi finským okresem Inkoo a estonským městem Paldiski, nyní neprotéká zemní plyn, ale mořská voda. Do potrubí se dostala v noci na 8. října, kdy byl plynovod poškozen, hned ráno jej operátoři odstavili. Okolnosti události jsou nejasné – možný je scénář nehody i sabotáže.

Událost ve Finském zálivu tak vzhledem k tomuto kontextu okomentoval i šéf NATO Jens Stoltenberg. „Pokud se prokáže, že se jedná o záměrný útok na kritickou infrastrukturu NATO, bude to samozřejmě vážné a bude to znamenat jednotnou a odhodlanou reakci NATO,“ řekl Stoltenberg, který zároveň poukázal na to, že se událost musí nejprve řádně vyšetřit.

Moskva jakékoliv zapojení odmítá. „Rusko nemělo a nikdy nebude mít nic do činění s jakýmkoliv počínáním tohoto druhu,“ uvedl v souvislosti s poškozením plynovodu Balticconnector Kreml, z jehož vyjádření citovala agentura TASS.