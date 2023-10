Elektrárny v Baltském moři před útoky nikdo nehlídá. Ať se činí vlády, žádají provozovatelé

Necelých deset kilometrů od pobřeží Dánska se v Baltském moři otáčejí lopatky sto šedesáti větrných turbín. Zemi dodávají zatím jen čtyři procenta energie. Na břeh proudí dvěma kabely. Turbíny a jejich okolí jsou přitom bez jakékoli ostrahy.

Jediné zabezpečení je zamykání vchodů do turbín na noc. „Každý může mezi turbínami proplout. Turisté, plachetnice,“ poznamenal Thomas Almegaard, vedoucí provozu větrné farmy Nysted firmy Ørsted.

Podobná situace přitom panuje po celém Baltském i Severním moři. „Je velice nákladné hlídat infrastrukturu 24 hodin denně v odlehlých končinách, případně to propojení, elektrické kabely, zvlášť když vedou pod mořem. Čím větší podíl těchto zdrojů bude na energetickém mixu, tak jejich případný výpadek může znamenat ohrožení. Je to o tom, co se vyplatí postavit a jaké případné škody by mohly nastat ve chvíli, kdy by ten zdroj vypadl,“ říká odborný asistent Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

Provozovatelé tvrdí, že klíčovou infrastrukturu by měly chránit vlády, a ne soukromé firmy. „Neexistuje žádná pravidelná ostraha větrných elektráren ze strany států, které by pátraly po zákeřných aktérech,“ upozornil Jonas Franken z Technické univerzity Darmstadt v Německu.

Záměr, či nehoda?

Bez státního dohledu funguje i obousměrný plynovod Balticconecctor propojující po dně Baltského moře Finsko a Estonsko. Podle finských vyšetřovatelů ho na začátku října poškodila šestitunová kotva čínské kontejnerové lodi nalezená na dně moře. „S Čínou jsme v kontaktu prostřednictvím diplomatických a oficiálních kanálů,“ sdělila finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová.

Helsinky se obrátily na čínské úřady až poté, co se vyšetřovatelům nepodařilo kontaktovat kapitána sto šedesát devět metrů dlouhé lodi, která nedávno vplula do přístavu v ruském Petrohradu. Fotografie na sociálních sítích ji zachycují bez levé kotvy. „Teď budeme vyhodnocovat, zda šlo o záměr a další faktory incidentu,“ konstatoval Risto Lohi z finského Národního úřadu pro vyšetřování.