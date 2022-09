Švédsko vydalo varování kvůli únikům plynu z Nord Streamu 1. Pokles tlaku hlásí sousední trubka

Švédská námořní správa vydala varování v souvislosti se dvěma úniky zemního plynu z podmořského potrubí Nord Stream 1, které nastaly ve švédských a dánských vodách. Provozovatel plynovodu v pondělí nahlásil pokles tlaku v potrubí, které vede z Ruska do Německa a donedávna bylo hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie. Pokles tlaku hlásí i sesterský Nord Stream 2, který nebyl uveden do provozu a v kterém je pouze technický plyn.