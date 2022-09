Nord Stream 1 stojí a Gazprom se pře se Siemensem, jak opravit údajnou závadu na turbíně

Německá společnost Siemens Energy je podle ruské plynárenské společnosti Gazprom připravena pomoci s opravou zařízení kompresorové stranice odstaveného plynovodu Nord Stream 1. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters. Německý podnik na to ale zareagoval oznámením, že zatím od Gazpromu žádný pokyn k opravě neobdržel. Gazprom je provozovatelem plynovodu. Premiér Petr Fiala (ODS) ujistil, že i kdyby Rusko dodávky přes Nord Stream 1 neobnovilo, neznamenalo by to, že by domácnosti a firmy v Česku zůstaly bez plynu.