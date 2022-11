Od úterý je na světě víc než osm miliard lidí

Migrace kvůli změnám klimatu

Dalším z důvodů, proč se tisíce lidí v Asii a Africe přesouvají do měst, jsou klimatické změny. Například bratr Aliho Elwana z jižního Iráku, který je postižený suchem, odejít nechtěl. Snažil se zavlažovat vyprahlou zemědělskou půdu až do chvíle, než zjistil, že je to beznadějné. Potom spáchal sebevraždu.

„Pokaždé se přesunul na nové místo. Kopal den nebo dva a potom mu studna stejně vyschla,“ popisuje bezvýchodnou situaci svého sourozence Ali Elwan.

Ostatní obyvatelé už boj o vodu postupně vzdávají a irácká vesnice se vylidňuje. „Někteří lidé se vystěhují do zahraničí. Jiní mají syna, který může jít pracovat někam jinam,“ ilustruje situaci na místě Elwan.