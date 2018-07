Do konce století se počet lidí na Zemi zdvojnásobí, věští studie OSN. Až na 16,5 miliardy

Interakce Průměrná roční populační změna (v %) 2010 - 2017 ×

OSN ale na datech také ukázala, že třeba trend v porodnosti se v posledních desetiletích výrazně mění. Například ještě na začátku sedmdesátých let 20. století připadlo na ženu v průměru 4,5 dítěte. V roce 2015 se ale porodnost snížila už na 2,5 dítěte na ženu. Délka dožití se naopak za poslední desetiletí výrazně zvýšila: Zatímco na počátku devadesátých let se pohybovala pod 65 lety, dnes je přibližně o 6 let vyšší, a to téměř 71 let.