V NATO by letos mělo dojít k obměně vedení. Spekuluje se i o šancích političek střední a východní Evropy

Současnému generálnímu tajemníkovi Stoltenbergovi mělo vypršet funkční období původně začátkem října loňského roku, Aliance se ale rozhodla složitý proces výběru nového šéfa kvůli válce na Ukrajině odsunout.



„Jsem poctěný rozhodnutím hlav států členských zemí NATO prodloužit můj mandát do 30. září 2023,“ poděkoval v březnu po propuknutí ruské invaze na Ukrajinu Stoltenberg. Bývalý premiér Norska měl původně zamířit na pozici guvernéra tamní centrální banky, svoji nominaci ale vzdal z důvodu prodloužení úvazku v Alianci, za což se přimlouval také americký prezident Joe Biden. Rozhodnutí o novém šéfovi NATO tak sice mělo padnout už minulý rok, spekulace o jménech Stoltenbergova nástupce ale zůstávají obdobné a zákulisní jednání se nyní znovu začínají naplno rozehrávat. Už před plnohodnotnou invazí ruských vojsk na Ukrajinu 24. února 2022 sílily podle analytiků serveru Politico v kuloárech Aliance hlasy, že by se kvůli ohrožení vnějších hranic mělo NATO zaměřit na jména střední a východní Evropy.

Žena z východní Evropy Člověk ve funkci generálního tajemníka je nejvýše postavený civilista ve strukturách Aliance, který odpovídá za řízení a fungování této obranné organizace. Jako předseda Severoatlantické rady, tedy nejvyššího orgánu NATO, sice nemá bezprostřední rozhodovací pravomoc, ale slouží jako nejdůležitější prostředník pro hledání kompromisu mezi členskými zeměmi.

Fakta Seznam generálních tajemníků NATO Seznam generálních tajemníků NATO Lord Ismay (Velká Británie): 4. dubna 1952 – 16. května 1957

Paul-Henri Spaak (Belgie): 16. května 1957 – 21. dubna 1961

Dirk Stikker (Nizozemsko): 21. dubna 1961 – 1. srpna 1964

Manlio Brosio (Itálie): 1. srpna 1964 – 1. října 1971

Joseph Luns (Nizozemsko): 1. října 1971 – 25. června 1984

Lord Carrington (Velká Británie): 25. června 1984 – 1. července 1988

Manfred Wörner (Německo): 1. července 1988 – 13. srpna 1994

Sergio Balanzino (Itálie): 13. srpna 1994 – 17. října 1994

Willy Claes (Belgie): 17. října 1994 – 20. října 1995

Sergio Balanzino (Itálie): 20. října 1995 – 5. prosince 1995

Javier Solana (Španělsko): 5. prosince 1995 – 6. října 1999

George Robertson (Velká Británie): 14. října 1999 – 1. ledna 2004

Jaap de Hoop Scheffer (Nizozemsko): 1. ledna 2004 – 1. srpna 2009

Anders Fogh Rasmussen (Dánsko): 1. srpna 2009 – 1. října 2014

Jens Stoltenberg (Norsko): 1. října 2014 – nyní

Diplomaté podle zákulisních informací Politica hovoří o tom, že po třiasedmdesáti letech fungování NATO mají největší šanci usednout v čele tři ženy. Bývalá prezidentka Chorvatska Kolinda Grabarová Kitarovičová, která už ve strukturách organizace působila jako náměstkyně tajemníka pro veřejnou diplomacii, má s vojenskou diplomacií největší zkušenosti. Šanci pak má prý i bývalá litevská prezidentka Dalia Grybauskaiteová. Největší naděje diplomaté údajně před propuknutím války vkládali v někdejší estonskou prezidentku Kersti Kaljulaidovou. Pro některé členské státy by ale nominace jedné z nejvýraznějších kritiček Ruska mohla pro představitele v Moskvě působit jako provokace, podotýká bezpečnostní analytik Petr Pospíšil na serveru Euroskop. Favoritkou ze západní Evropy je také belgická ministryně zahraničí Sophia Wilmesová. Čekání jako při volbě papeže Volba generálního tajemníka NATO je v mnoha ohledech specifická, nepředvídatelná a někteří komentátoři to s nadsázkou přirovnávají k výběru nového papeže. Do poslední chvíle totiž není jasné, kdo se jím stane a jeho jmenování předchází rozvleklá jednání za zavřenými dveřmi. Vybrat generálního tajemníka totiž musí v neformálním procesu bez oficiálních kandidátů konsenzem všech třicet členských zemí Aliance. Kandidáti také jen zřídkakdy deklarují svůj zájem předem v médiích a i vlády členských zemí se velmi diskrétně vyjadřují o své podpoře. V tradici posledních let se do nejvyšší pozice v Alianci dostávají bývalí političtí představitelé členských států. Premiérem byl dříve nejen Stoltenberg, ale i jeho předchůdce, dánský expremiér Anders Fogh Rasmussen a předtím rovněž bývalý nizozemský předseda vlády Jaap de Hoop Scheffer. Právě preference bývalých premiérů rozvířila spekulace o politických ambicích jiných významných politických figur nedávné minulosti. Zájem nastoupit do pozice tajemníka ale veřejně hlásil i nizozemský předseda vlády Mark Rutte.

Fakta Severoatlantická aliance v kostce Severoatlantická aliance v kostce Severoatlantická aliance (NATO) , jejímž hlavním cílem je zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti členských zemí, vznikla na základě Severoatlantické smlouvy (jejíchž 14 článků platí dodnes). Dokument podepsali 4. dubna 1949 ve Washingtonu ministři zahraničí 12 zemí (USA, Kanady, Belgie, Dánska, Francie, Islandu, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska a Británie). V současnosti je členem 30 zemí .

V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko (jediná muslimská země v Alianci), v roce 1955 Německo a v roce 1982 Španělsko.

V roce 1999 do NATO vstoupily jako první postkomunistické země Česko, Polsko a Maďarsko. Stalo se tak osm let po rozpuštění Varšavské smlouvy. V roce 2004 se členy NATO staly Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko a v roce 2009 Chorvatsko a Albánie. Nejnovějšími členy jsou od června 2017 Černá Hora a od března 2020 Severní Makedonie.

Spekulace o Čaputové Nepsanou dohodou v posledních desetiletích fungování organizace je rovněž to, že generálním tajemníkem se stane vždy Evropan a vrchním velitelem ozbrojených sil v Evropě Američan. Podle amerických médií by ale tuto tradici mohla narušit kanadská vicepremiérka a ministryně financí Chrystia Freelandová, která má být jednou z výrazných favoritek na obsazení funkce příští tajemnice. Čtyřiapadesátiletá politička s ukrajinskými kořeny má podle diplomatických zdrojů New York Times podporu diplomatů z Washingtonu právě díky příznivému vztahu k Ruskem napadené zemi a politickým stykům z období, kdy sloužila jako kanadská ministryně zahraničí. Mezi aktuálními favority na hlavní tvář NATO americký tisk překvapivě zmiňuje i slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, její nominaci však zvlášť evropská média vůbec neuvádějí. Mluvčí slovenské hlavy státu se pro Politico ke spekulacím vyjádřila v tom smyslu, že se v současné době hlavně soustředí na výkon své prezidentské funkce, přestože podle ní podobné diskuze pozitivně „reflektují slovenskou zahraniční a obrannou politiku“. Britský zájem a Theresa Mayová Podle dostupných informací zástupci členských států často jako favoritku v tajné volbě skloňují také jméno britské expremiérky Theresy Mayové. V roce 2021 ji v tomto kontextu podpořil tehdejší britský ministr obrany Ben Wallace. Výrazným kandidátem měl být také bývalý britský vládní poradce Mark Sedwill, který však v žádné vysoké politické funkci nebyl a mohl by proto spíše obsadit nižší post ve vedení Aliance. Spojené království chce údajně v následující volbě posílit svoji pozici jako jednoho z nejvýznamnějších hráčů NATO, myslí si v této souvislosti britský reportér Tim Stickings z webu The National News. Po brexitu ale bude podle analytiků serveru Politico těžké prosadit britského kandidáta i proto, že jednadvacet z třiceti členských států je součástí Evropské unie.

Strategická koncepce NATO 2022

285.90 KB

Dál Stoltenberg? Členské státy Severoatlantické aliance by mohly znát nového tajemníka nebo tajemnici krátce po roční připomínce stále trvající války na Ukrajině, podle tradic minulých let však pravděpodobně do poslední chvíle nebude jasné, kdo jím bude. Pokud se státy Aliance neshodnou kvůli dalším urgentním tématům ani po roce konfliktu na Ukrajině na jednom jménu, zůstává ve hře i další prodloužení Stoltenbergova mandátu o rok. Jeden z nejmenovaných vrcholných diplomatů totiž v lednu pro Politico poznamenal, že nynější hlavní tvář NATO má v plánu ve funkci pokračovat dál. Tento krok ale americká média spíše neočekávají kvůli tomu, že se hovoří o snaze zemí zvolit novou hlavu organizace před americkými prezidentskými volbami v roce 2024 a volbami do Evropského parlamentu na jaře téhož roku. Diplomaté se totiž obávají toho, aby se z funkce nestala „cena útěchy“ pro politiky, kteří nezískají jinou pozici ve strukturách EU.

Fakta Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Stoltenberg se funkce generálního tajemníka NATO ujal v říjnu 2014. V letech 2000 až 2001 a poté od roku 2005 do října 2013 zastával funkci norského premiéra. Paradoxem je, že kdysi v řadách mladých sociálních demokratů protestoval proti NATO a tehdejším Evropským společenstvím. Později však tyto instituce začal sám prosazovat (členem Evropské unie však Norsko není dodnes).

Za prvního premiérského mandátu vyhlásil nutnost modernizace státní správy a stál u zrodu dalších razantních reforem. Zdravotnictví bylo reorganizováno, ropná a plynárenská společnost Statoil částečně privatizována.

Během jeho druhé vlády se do popředí dostaly otázky norské vojenské účasti v Afghánistánu i ropné aktivity v Barentsově moři. V dubnu 2010 podepsal s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem dohodu o ukončení vleklého sporu mezi oběma energetickými velmocemi o společnou hranici v Barentsově moři. Dohodu však dosud parlamenty obou zemí neratifikovaly.

Od října 2014 je generálním tajemníkem NATO. Je v pořadí třináctým šéfem Aliance. V březnu 2019 mu Aliance prodloužila mandát do konce září 2022. Po ruské plnohodnotné invazi na Ukrajinu mu mandát členové prodloužili ještě o jeden rok.

Alianci provedl náročným obdobím v době vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zpochybňoval alianční závazek přijít na pomoc ohroženým členům, kteří nevydávají na obranu peníze v dohodnutém objemu. Pod Stoltenbergovým vedením ukončilo NATO po dvaceti letech spolu s USA vojenskou misi v Afghánistánu.

V souvislosti s ruskou plnohodnotnou invazí na Ukrajinu, která začala 24. února 2022, Stoltenberg opakovaně prohlásil, že pro NATO je klíčové nezapojit se přímo do konfliktu a zabránit jeho rozšíření přes ukrajinské hranice. Zdůraznil, že aktivní zapojení NATO do dění na Ukrajině by mohlo Rusko vyprovokovat k reakci vedoucí k daleko většímu konfliktu s horšími následky.