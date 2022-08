Rok vlády Talibanu: Afghánské dívky nemohou studovat, ekonomika je na dně

Talibanské milice sevřely po nástupu k moci Afghánistán pevně a rozdrtily většinu odporu. To ale neznamená, že by zmizel úplně. Při loňském hladkém tažení narazili islamisté na odpor především v Pandžšírském údolí na severovýchodě země, baště Fronty národního odporu (NRF). Taliban ve snaze dobýt údolí uspěl a vítězství oslavil na začátku září. Poté v Pandžšíru zavládl nejistý klid, než se bojovníci NRF vzpamatovali a dali o sobě znovu vědět. Kábul do údolí pod Hindúkušem vyslal více než šest tisíc mužů a těžkou techniku, aby jakékoliv myšlenky na povstání zadupal.

Kromě toho se Taliban musí vypořádávat s útoky teroristů z takzvaného Islámského státu (IS), konkrétně afghánské odnože nazývané Islámský stát-Chorásán. Aktivity teroristů si během roku vyžádaly kolem pěti set životů a červnová Velká rada zdůraznila, že IS je nelegální organizací.

Nejen vnitřní rizika ale ohrožují afghánskou bezpečnost. Na jaře nabraly na intenzitě spory Kábulu se sousedním Pákistánem. Taliban obviňuje sousední zemi z útoků na afghánském území, Islámábád to ale popírá a z útoků ozbrojených skupin na pákistánském území naopak osočuje ozbrojené skupiny ukrývající se v Afghánistánu.

Afghánské ministerstvo zahraničí v dubnu svého souseda upozorňovalo, že „pokud vypukne válka, nebude to v ničí prospěch“.

Pákistán čekal vděk, Čína chce měď

Islámábád byl nejvýznamnějším spojencem Talibanu během spojenecké operace v Afghánistánu, od nástupu k moci ale radikálové Pákistánu vzdorují, zejména kvůli hraničním sporům. Taliban poskytuje útočiště pákistánské odnoži hnutí, které po vzoru Afghánistánu hodlá udělat z Pákistánu zemi řídící se islámským právem šaría.

Podle analytika Asfandyara Mira z think-tanku USIP to Islamábád zaskočilo, protože očekával, že afghánský Taliban prokáže vděčnost za léta podpory. I když podle Mira se nezdá, že by byl Pákistán připraven se proti Talibanu obrátit, v blízké budoucnosti se bude snažit získat větší páky na islamistické hnutí. Například by se mohl pokusit vyvolat mocenské spory uvnitř Talibanu, kterými by oslabil pákistánskou odnož.