„Nezbylo nic než prázdný otvor.“ Před dvaceti lety Taliban zlikvidoval dvě obrovské sochy Buddhy

Ředitel Bámjánského kulturní centra Išak Mohavíd je přesvědčen, že kdyby sochy dosud stály, turismu by se v místě dosud dařilo.

Taliban kvůli likvidaci povolal bojovníky odjinud. Vyšší, padesát čtyři metrů dlouhá socha vydržela samopaly, raketomety a tanky. Klesla až po instalaci výbušnin. To byl moment, který otřásl i zbytkem světa. Řada lidí tehdy vůbec poprvé slyšela o zemi jménem Afghánistán – nebo o Talibanu.

Dnes sem turisté jezdí hlavně kvůli okolním jeskyním. Kdysi skrývaly nejstarší olejomalby světa, později zbraně Talibanu. A v současnosti tu památkáři střeží to, co zbylo ze soch. Možná obnova – nebo nová výstavba opodál, se řeší několik let. Zatím bez výsledku.

„Příběh soch je příběhem bezmoci. Nemáme dostatečný personál ani rozpočet. Jsou střežené policií, ale to k záchraně nestačí,“ stěžuje si Mohavíd.

Údolí Bámjánu, dnes kontrolované vládou, leželo na hedvábné stezce. V prvních staletích letopočtu bylo nejzápadnějším cípem buddhismu. A zdejší sochy největším symbolem. Taliban je zlikvidoval v době, kdy ukrýval organizátory 11. září.