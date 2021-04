EU se za Česko kvůli Vrběticím postaví. Společný postup je stále na stole, řekla Jourová

Ruská diplomacie označila vyšetřování za marasmus

Obvinění o účasti ruských tajných služeb na explozích ve Vrběticích jsou podle Putinova mluvčího „samozřejmě pobuřující“. Jde podle něj o „prázdná, nepodložená obvinění našich českých oponentů“, jež nelze „chápat ani analyzovat“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ještě předtím označila šetření výbuchů muničního skladu ve Vrběticích za „přehlídku marasmu“. „Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie.

„Tady je odpověď na vaši otázku, včetně toho, kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu - bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo,“ dodala.