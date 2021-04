Za výbuchem ve Vrběticích je šest ruských agentů včetně velitele komanda, píší Bellingcat a Respekt

Sergejev se z Prahy do Moskvy vrátil o týden později, 2. února 2014. Dva týdny po něm do Prahy přijel další člen jednotky Jegor Gordienko, který zde zůstal týden a zemi opustil 24. února 2014. Sergejev a Gordienko o rok později společně odjeli do Bulharska.

Na akci podle zjištění Bellingcatu osobně dohlížel velitel jednotky Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po výbuchu ve Vrběticích.

Velitel Averjanov přicestoval přes Vídeň

Velitel jednotky Averjanov používal během operace Vrbětice fiktivní pas vystavený na jméno Andrey Overyanov. Do Evropy se dostal letem ruské společnosti Aeroflot, přistál ve Vídni 13. října 2014. Dva dny předtím přiletěl do Rakouska jiný člen jednotky Nikolaj Ježov. Rovněž on cestoval pod fiktivním jménem.

Ve stejné době jako Ježov odletěli z Ruska do Evropy agenti Anatolij Čepiga s Alexandrem Miškinem, kteří přistáli v Praze. Na ruzyňském letišti se vykázali fiktivními pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, jako povolání v nich měli uvedeno prodejce sportovní výživy. Během krátkého pobytu v Praze Čepiga zveřejnil na své tehdy fungující sociální síti fotografii z centra Prahy.

V době, kdy se s Miškinem přesunuli na Moravu blíže vrbětickému skladu a bydleli v Ostravě v hotelu Corrado, si Ježov pronajal v Rakousku auto. Hypotézou podle Bellingcatu a Respektu je, že Ježov Averjanova půjčeným vozem vyzvedl ve Vídni a oba odjeli do Ostravy, kde se sešli s Čepigou a Miškinem, aby jim pomohli s přípravou celé akce.

Čepiga s Miškinem se do Vrbětic objednali e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října. Muniční sklad číslo 16 vybouchl 16. října v 9:25. Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézu za vysoce reálnou.

V době, kdy muniční sklad explodoval, nastupovali již Čepiga s Miškinem ve Vídni do letu společnosti Aeroflot do Moskvy. Velitel jednotky Averjanov a Ježov se týž den vrátili také do Vídně, píše Respekt.