Zastavte Nord Stream 2 a uvalte sankce na oligarchy blízké Putinovi, vyzval europarlament unijní země

Navalnyj nyní v moskevské cele čeká na soud, který jej podle ruských médií nejspíše pošle na 3,5 roku do vězení pod záminkou neplnění pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Navalnyj, který je pokládán za nejvážnějšího Putinova oponenta na ruské politické scéně, byl zatčen hned po nedělním příletu do Moskvy z Německa. V Berlíně se zotavoval ze srpnového pokusu o otravu, který on připisuje Putinovi a jeho tajné službě FSB. Také mezinárodní skupina investigativních novináři uvedla, že za útokem je FSB a že jeden z jejích agentů Navalnému nevědomky vyzradil, jak ho otrávili .

Europoslanci chtějí sankce vůči lidem kolem Putina

Unie v říjnu za otravu Navalného zařadila na sankční seznam šest ruských představitelů a státní chemický ústav. Europoslanci teď vyzvali k tomu, aby byla listina rozšířena o „jedince a právní subjekty podílející se na rozhodnutí zatknout a uvěznit“ Navalného.

Sám ruský opozičník krátce po svém zotavení Unii vyzval, aby příště své postihy cílila spíše na oligarchy z bezprostředního okolí prezidenta Vladimira Putina. To by podle něj Kreml pocítil více, než dosavadní zákazy cest do EU a zmrazení majetku různých úředníků.

Evropští zákonodárci nyní apelovali na členské země, aby „zavedly sankce proti ruským oligarchům spojeným s režimem a lidem z nejbližšího okruhu prezidenta Putina“.

Pro přijetí sankcí je nutná jednomyslná shoda všech 27 unijních zemí. Zatímco zejména pobaltské státy či Polsko volají po potrestání některých činitelů či subjektů, další země jako například Německo, Francie či Maďarsko jsou vůči možným postihům opatrnější. Ministři zahraničí budou o možných sankcích mluvit na pondělní schůzce v Bruselu.