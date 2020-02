Chceme víc. Česko v šiku chudších států odmítá kompromis o rozpočtu EU

„Ty propočty se nám nelíbí, protože motivují země, které mají vysokou nezaměstnanost a nízký růst HDP. Tyto země mají dostat stejně kolik měly a naopak my, kteří máme nejnižší nezaměstnanost a slušný růst HDP, tak nám se to krátí,“ uvedl Babiš.

Ušetřit na obraně

Český premiér „evropskému prezidentovi“ představil svůj pohled na to, kde by se v návrhu rozpočtu daly najít peníze na posílení kohezní kapitoly: měly by se například zrušit slevy z odvodů, které si kdysi vyjednala Británie a těží z nich další vyspělé západoevropské země. Ušetřit by se dalo i na výdajích na evropskou obranu či provoz unijních úřadů, řekl Babiš.

Michel se tento týden sešel již s více než desítkou premiérů včetně předsedů vlád Maďarska či Slovenska Viktora Orbána a Petera Pellegriniho. Ti trvali na požadavku, který patnáctka chudších států stvrdila na víkendovém summitu Přátel koheze v Portugalsku.