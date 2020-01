Zvenčí íránský režim nikdo nezmění, míní Pojar. Podle Kavana je nutná nová jaderná dohoda

Tomáš Pojar upozornil, že Íránci protestují v posledních letech proti tamnímu režimu pravidelně. Vedení země ale zatím stále má vůli se bránit, i díky početným lidovým milicím. Až ty ztratí vůli a zároveň veřejnost ztratí s režimem trpělivost, dojde ke změně, míní někdejší velvyslanec v Izraeli. „Režim musí změnit sami Íránci, je to na nich. Zvenčí to za ně nikdo neudělá,“ doplňuje.

„Nějaká dohoda je nejen možná, ale i nutná, protože v opačném případě donutíme Írán, aby se vrátil do doby, kdy začal obohacovat uran a tam by mohlo vznikat nebezpečí, že skutečně dospěje k jaderným zbraním, což samozřejmě nechceme,“ doplňuje.

Pojar: Mezinárodní právo je děravé

Tomáš Pojar považuje mezinárodní právo za děravé a ilustruje to absencí definice terorismu v mezinárodním právu. To je nakonec vždy závislé na vůli jednotlivých států. „Američané ustoupili od dohody, kterou podepsali, Evropané ne. Od té doby Írán dohodu vědomě porušuje a zdůvodňuje to tím, že je zahnán do kouta, ale dohoda neplatí a je v danou chvíli zcela nesmyslná,“ je přesvědčen někdejší diplomat.

Jan Kavan ale před zpochybňováním mezinárodního práva varuje, malé a střední země si to podle něj nemohou dovolit. Zdůrazňuje také, že zabití generála Kásima Solejmáního takovým porušením mezinárodního práva bylo.

„Popravení druhého nejvyššího představitele suverénního státu na území třetího suverénního státu je naprosto bezprecedentní. To nakonec vytvořilo situaci, která vedla k sestřelení ukrajinského letadla,“ věří Kavan.

Írán před usmrcením Solejmáního rok soustavně útočil na tankery, drony a další cíle a stojí také za útokem na ropnou rafinerii v Saúdské Arábii, připomíná Pojar. „Jen v prosinci to bylo sedm raketových útoků na americké základny v Iráku. Nevěřili, že Trump něco udělá, takže pro jistotu ještě vypálili americkou ambasádu,“ konstatuje.