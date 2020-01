Solejmání byl velitelem ve válce a ve válce byl také zabit, řekl ČT šéf saúdskoarabské diplomacie

Těžko říct, jestli to bylo správně načasované. Ví se o něm, že řídil největší teroristickou síť na světě, která má na svědomí tisíce lidských životů. Takže k otázce, jestli to zabití je dobré či špatné: byl velitelem ve válce – a ve válce byl také zabit.

K nám zavítalo už mnoho vysokých návštěv, aby nám předalo nějaké poselství, nebo aby apelovalo na udržení míru. Vždy odpovídáme stejně: my nepotřebujeme prostředníky. Írán ví, co má dělat. Musí změnit svoje agresivní chování vůči Saúdské Arábii a celému regionu.

Irácký premiér uvedl, že Solejmání přijel do Bagdádu, aby tam předal poselství pro Saúdskou Arábii. Bylo to tak?

Snažíme se otevírat turistům, hledáme cesty, jak otevřít příležitosti pro sedmdesát procent populace, které je méně než třicet let. To je naše vize. Jen to porovnejte s íránskou vizí: šířit smrt, destrukci a revoluci.

Nemyslím si to. A rozhodně doufám, že se nic takového nestane. Všichni se snaží vyhnout válce. Ta je drahá a destruktivní. My se v Saúdské Arábii soustředíme na reformní agendu, kterou prosazují Jeho Výsost a spolu s ním korunní princ. Chceme se ekonomicky rozvíjet, sázet na inovace a technologii, cheme dále zrovnoprávňovat ženy, jakož i mladé lidi.

Často zaznívá, že zabití Solejmáního může vejít do dějin stejně jako atentát na Františka Ferdinanda, tedy rozpoutat světovou válku. Co o tom soudíte?

Ano, teď ji hraje. Ale po dobu posledních dvou tisíc let Írán nepřiložil ruku k dílu, aby v Jemenu postavil jedinou školu, silnici nebo nemocnici. Jejich dnešní role je pouze ta, že do země dodávají balistické střely, které jsou pak použity proti Saúdské Arábii. My v Jemenu nemáme žádné zájmy, nechceme tam dominovat. Pouze chceme, aby tam nezískaly hlavní slovo nepřátelské milice napojené na Írán a na hnutí Hizballáh.

Podívejte, my jsme od začátku války poslali do Jemenu humanitární pomoc v hodnotě více než čtrnáct miliard dolarů. V posledních měsících se situace uklidňuje, intenzita vojenských operací se snížila o osmdesát procent. Chceme, aby obyvatelé Jemenu začali spolu mluvit. Došlo i na výměnu vojenských zajatců a pracujeme spolu se všemi na uplatnění rezoluce OSN 2216.

Ne, děje se tak kvůli naší snaze o dohodu s hútíjskými milicemi v Jemenu. Dali jsme jim najevo, že my jsme tuto válku nerozpoutali. Byli to oni, tedy jimi provedený převrat. My jsme intervenovali o devět měsíců později. A od prvního dne říkáme, že věc je nutné vyřešit politicky, nikoli vojensky. Že mají Hútíové samozřejmě právo na účast ve vládě, stejně jako všichni ostatní. Ale že musí rozpustit svoje milice a že nemohou mít nárok na právo veta.

Jak moc vaši agendu ohrožuje aktuální vývoj na Blízkém východě?

Musíme se poprat s každou výzvou, na kterou narazíme. A také, že to děláme. A postarat se o blahobyt našich obyvatel. Zaručit jim život v bezpečí. Já moc doufám, že to aktuální vyostření povede k tomu, aby si lidé řekli: Co je dost, to je dost. Vykročme jiným směrem.

Myslíte lidé v Íránu?

Íránská agrese trvá od dob jejich revoluce v roce 1979. V Libanonu vytvořili hnutí Hizballáh a zaútočili na tamější americkou ambasádu. Zabili americké mariňáky na bejrútském letišti. Unesli a zabili spoustu diplomatů včetně těch z mé země. Nesou odpovědnost za útok na věže v Khobáru u nás v Saúdské Arábii v roce 1996. Oni mohou za to, že jeden velitel al-Káidy mohl v roce 2003 dát přímo z Íránu povel k bombovému útoku na tři obytné budovy u nás v Rijádu. O tom není pochyb. Máme nahrávky.

Mohou za útok na autobus v Bulharsku, noční klub v Německu a samozřejmě mohou za zhruba tři sta raket, které byly vypáleny na Saúdskou Arábii. Co byste vy u vás v Česku asi dělali, kdyby na Prahu dopadlo dvacet raket? Jen byste seděli se založenýma rukama? Írán nese odpovědnost za více než dvě stě dronů, které zaútočily na Saúdskou Arábii. My jsme přitom na Írán ani jednou nevystřelili.

Nepochybuji, že Íránci by vás asi dokázali kritizovat na základě podobně dlouhého seznamu. Ale zpět k dnešní době: Íránci loni v září zaútočili na ropná zařízení vaší firmy Saudi Aramco. Zlepšili jste mezitím obranu těch zařízení? Je přece jasné, že by se mohla stát opět terčem.

Abychom si to upřesnili. My tvrdíme konkrétně to, že Írán nese odpovědnost za tento útok. Byly to drony vyrobené v Íránu a útok přišel ze severu. Požádali jsme OSN, aby pomohla se svými vyšetřovateli. A podobně jsme požádali o pomoc americké, britské, francouzské a jiné vyšetřovatele, abychom zjistili, odkud ty drony vzlétly. Až teprve poté bude možné říct, kdo přesně útok spáchal. Ale víme, že to byly drony íránské provenience, stejně jako střely, jimiž byly vybaveny.

Víte, to byl útok na celý svět. Vždyť přece když zastavíte pět procent světové výroby ropy, poškodíte každého, ať už žije v Japonsku, Indii, České republice, Británii, Americe. Írán napadl svět, nikoli nás. Proto tu máme partnery z celého světa, aby nám pomohli věc vyšetřit.

Co čeká váš region v příštích týdnech či měsících?

Já doufám, že si lidé spočítají, že extremismus, agrese a export revolucí jsou špatným programem. Než se vydávat všanc silám temna, je přece lepší pracovat na tom, aby nám všem bylo lépe. Aby každý mohl v dnešním světě uspět.

Lze namítnout, že síly temna bychom našli i u vás. Třeba v podobě vraždy novináře Džamála Chášakdžího.

Tato vražda je velkým zločinem. Je to pro moji zemi bolestivá věc. Je to chyba, která se nikdy neměla stát. Jeho Výsost král a korunní princ uvedli do chodu vyšetřování. Jedenáct lidí bylo obviněno, pěti z nim soudce vyměřil trest smrti. Nyní probíhají odvolací řízení. Takže jsme věc vyšetřili, našli pachatele, potrestali je a pracujeme teď na zlepšení systému, aby se nic takového už nemohlo stát znovu.

Je těžké vysvětlovat vašim partnerům v cizině, že ten zločin byl provedený bez posvěcení z nejvyšších míst?

My jim říkáme: podívejte na kauzu (týrání ve věznici) Abú Ghrajb v Iráku. Věděl snad nejvyšší velitel, co se tam děje? Nikoli. Věděl ministr obrany Donald Rumsfeld, co se v Abú Ghrajbu odehrává? Nevěděl. Prezident Bush? Také to nevěděl. Tu věc spáchali jedinci, kteří překročili svoje pravomoci. Čili: vyšetři, najdi viníky, potrestej je a zařiď, aby se to už neopakovalo. Byl to hrozný zločin. Nechceme, aby se opakoval. A bude nás to pronásledovat ještě mnoho let.