Do většiny obcí zasažených tornádem mohou vjet auta. Hasiči už poslali k zemi dvacítku domů

Řidiči se autem nedostanou do všech obcí, které živel zasáhl. Výjimkou je Moravská Nová Ves, vjezd tam stále reguluje policie. „Od silnice 55 od hlavní křižovatky ještě filtr bude, protože je to jediná komunikace do centra a v té klíčové křižovatce by tak mohlo dojít ke komplikacím,“ uvedl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Moravská Nová Ves si krátce před tornádem nechala zpracovat detailní panoramatické snímky z ptačí perspektivy. Zachycují městys v podobě, v jaké už prakticky neexistuje. Po extrémní bouři s krupobitím a tornádem vznikly nové záběry. pic.twitter.com/R2MPo88gfD — Události Brno (@UdalostiBrno) July 6, 2021

Do ostatních obcí zasažených tornádem už mohou řidiči vjet. Komunikace přes ně kromě místních běžně využívána není, obvykle se jezdí po silnici 55. Do obcí ale po tornádu mířili především dobrovolníci. Vjezd do postižených obcí tak byl uzavřen, aby silnice nebyly zbytečně zahlcovány vozy. Ještě i nyní Tržil apeloval na dobrovolníky, aby parkovali mimo hlavní komunikaci, aby jejich vozy nebránily v provozu.

Policie se nyní bude zaměřovat především na kontrolu vozů vyjíždějících z těchto oblastí. „A to v návaznosti na přepravu stavebního materiálu, případně technických prostředků, tak, abychom zamezili krádežím,“ uvedl Tržil.

Někteří s demolicí domů na hasiče nečekali

Hasiči zatím v obcích řídili demolici 20 domů. K demolici je určeno celkem 185 domů, některé už ale zbourali lidé svépomocí, na hasičskou těžkou techniku čekat nechtěli.

„Likvidační práce se chýlí ke konci, komunikujeme se starosty obcí, budeme postupně předávat místa zásahu jednotlivým starostům. Do budoucna se bude nutné zaměřovat na demoliční práce na objektech, a na skládkování a převozy dočasných deponií,“ uvedl velitel zásahu hasičů Michal Hlavička.

Hasiči podle něj nyní evidují 41 požadavků na demolice. Hlavička odhaduje, že je dokončí během příštího týdne. První objekty, jejichž demolici řídili hasiči, šly k zemi minulý pátek, začalo se zdravotním střediskem a bytovým domem v Lužicích.