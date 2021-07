Dotace na bydlení po tornádu se o dary snižovat nebude, navrhne po kritice Dostálová

Podle dosud platných podmínek dotace schválených vládou se podpora pro lidi, jejichž majetek bouře zasáhla, vypočítává jako rozdíl mezi náklady na obnovu nebo pořízení bydlení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky.

„Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti,“ uvedla Dostálová. V dalším vyjádření na Twitteru formulaci pravidel označila za nešťastnou.

„Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou!“ doplnila ministryně. V nedělním vyjádření na Twitteru Dostálová radila, aby lidé dary ze sbírek využívali na jiné věci než bydlení, třeba vybavení domácnosti, nábytek nebo auto.

Lidé z oblastí, kterými ve čtvrtek 24. června prošla ničivá bouře, mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat od státu dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem.

Žádosti o peníze z programu Živel v zasažených obcích na Hodonínsku a Břeclavsku od pátku do úterý (dneška) přijímá mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI). Úředníci působí také v obci Stebno na Lounsku, kterou bouře zasáhla ve stejný den.