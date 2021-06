Na jižní Moravě odklízejí škody po tornádu. Dorazilo mnoho dobrovolníků, kolabuje doprava

Místo vlaků jezdí autobusy náhradní dopravy, ale nezajíždějí do zasažených obcí. Na železnici v zóně tornáda by v neděli večer mohly začít jezdit dieselové lokomotivy po jedné koleji. Obnova plného elektrického provozu je otázkou týdnů, informovala Správa železnic.

V zóně tornáda jsou zničené i sklepy s vybavením. Je to obrovská katastrofa pro mnoho jednotlivých vinařů, řekl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray. Jeden významný vinař zemřel, další utrpěli zranění, doplnil Nyitray bez dalších podrobností.

„Tam, kde je to možné a smysluplné, jsme po konzultaci se starosty nasadili náhradní zdroje. Budeme instalovat v některých místech rozvaděče na trafostanice, které zůstaly v provozu, což v praxi znamená, že lidé z postižené vesnice budou moci u tohoto zdroje dobít například mobilní telefony a podobně,“ doplnila Slavíková.

Suť díky rychlé pomoci nejspíš za pár dní zmizí, odklízecí práce postupují velmi rychle, stejně jako provizorní opravy střech. Co nelze tak rychle vrátit, jsou stromy. Všechny vzrostlé jsou pryč. „Tam, kde prošlo tornádo, je to pláň, to je hrozně smutný pohled,“ dodala Zdeňka.