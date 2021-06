Jižní Morava sčítá škody po tornádu. Zemřeli nejméně tři lidé, informovali záchranáři

„Je to pohled jako z apokalypsy. Lidé se pomalu probouzejí do strašného rána a naším úkolem je jim maximálně pomoci. V první fázi musí fungovat složky integrovaného záchranného systému a v některých obcích již fungují USAR (Urban Search And Rescue, pozn. red.) týmy, které prohledávají trosky a hledají, zda v nich nikdo nezůstal,“ popisuje vicepremiér Hamáček situaci v Lužicích na Hodonínsku.

Zároveň poděkoval všem záchranným složkám za jejich práci. Ocenil i zahraniční pomoc, která dorazila ze Slovenska nebo Rakouska. Dodal, že až skončí prvotní záchranné práce, odstartuje pozvolna fáze rekonstrukcí.

„S ministryní financí Alenou Schillerovou, premiérem Andrejem Babišem (oba za ANO) i starosty řešíme, jak těm lidem finančně pomoci. Peníze musí přijít co nejrychleji, aby se mohly zahájit potřebné práce. Budeme muset také přijít s velkým balíkem rekonstrukcí, část poničených domů bude muset dolů a některé ulice je potřeba vystavět znovu,“ podotkl vicepremiér.

Jako na bojišti

Bouře s kroupami o velikosti tenisových míčků i s tornádem se ve čtvrtek večer prohnala především na Břeclavsku a Hodonínsku, ničila domy, auta i zeleň. Mluvčí jihomoravských záchranářů Bothová uvedla, že ošetřili a do nemocnic poté převezli 63 lidí, z toho deset bylo těžce zraněných. „Tři pacienty se nám nepodařilo zachránit, utrpěli smrtelná poranění,“ doplnila.

Uvedené počty se podle ní ale týkají jen ošetřených lidí a transportovaných do nemocnic. Vedle toho jsou jednotky až desítky lidí, které záchranáři ošetřili a nechali na místě. Někteří pak vyhledali pomoc přímo v nemocnici a neprošli tedy rukama záchranářů. Další zraněné, případně zemřelé, nelze podle mluvčí vyloučit.