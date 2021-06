Unikli jsme smrti asi o tři vteřiny, popisuje jeden z obyvatel tornádem poničených Lužic

Jako dunění tanku

Jako dunění tanku to připadalo i dalšímu muži, který bydlí v obci už zhruba 45 let. Z jeho domu je pryč střecha, vyvrácené stromy jsou opřené o zdi, okna jsou zcela rozbitá. „Trochu se to zastavilo o domy před námi, ale vzalo to střechu. Schoval jsem se do sklepa,“ uvedl muž.

Dodal, že manželka a další obyvatelé domu se pohybovali ve spodní části, manželka byla zraněná. Nyní muž našel azyl u dcery v nedalekých Dubňanech. „Byl tady statik a říkal, že statika je dobrá. Nemám poškozené stropy,“ přiblížil.

Další rodina z domu na hlavní ulici zatím na statika čeká, bouřka jim sebrala střechu. „Člověk se těšil na víkend, na grilování a přijde tohle. Platíme hypotéky, je to špatné,“ uvedl muž z tohoto domu.

Zdevastovaný domov pro seniory

O střechu nad hlavou přišli také senioři z hodonínského S-centra. „Je tady hlavně neskutečná spoušť,“ popsal aktuální stav vnitřku budovy jeho ředitel Václav Polách. Budova se po řádění živlu stala neobyvatelná a obnova podle něj potrvá několik měsíců. Zdejší seniory tak museli zaměstnanci ve čtvrtek večer přesunout do dalších zařízení. Část z nich do nemocnice a některé do hotelu, který však potřebám z velké části imobilních lidí nevyhovuje.