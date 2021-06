Polovina obce Hrušky na jižní Moravě je po čtvrteční bouřce srovnaná se zemí, poničeny jsou i okolní obce

Lužice

Bouřka se prohnala také Lužicemi na Hodonínsku. Postižena je podle místostarosty Jakuba Buchty asi třetina obce, domy jsou bez střech. Lidi, kteří to potřebují, evakuují do sokolovny.

„V sokolovně se připravuje improvizovaná nocležna pro ty, kteří nebudou moci zůstat třeba u svých příbuzných,“ popsal situaci v obci Lužice redaktor ČT Josef Kvasnička. Podle něj je v obci poškozena spousta domů či vozidel.

„Je to tady jako v Americe, domy jsou bez střech, poničené, stromy vyvrácené, průmyslové podniky, ty dva největší, co tady máme, mají vysklená okna. Momentálně lidi evakuujeme do sokolovny a zajišťujeme jim to nejnutnější. Jde o desítky lidí, především ty, co přišli o střechu nad hlavou,“ uvedl Buchta.

Postižena je podle něj především centrální Velkomoravská ulice. Místostarosta uvedl, že v obci jsou zranění, přesný přehled ale neměl.

„Jsou tady policisté a míří sem další posily. Před chvílí jsme se s kolegy dostali k havarovanému autobusu, kde bylo několik zraněných. Ten autobus jsme nějakou dobu museli hledat, byl doslova odnesen mezi havní tratí a vlečkou k místnímu dolu. Momentálně policisté pročesávají obec Mikulčice a pátrají po dalších zraněných,“ řekl kolem 22:40 při zásahu v obci Lužice mluvčí Policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb. Informace o počtu zraněných, případně mrtvých mluvčí žádné neměl.

„Z našeho pohledu se jedná o mimořádnou událost 4. stupně. Na místě jsou všechny dostupné prostředky a povoláváme další, pomáhá nám armáda, sousedé z Rakouska a ze Slovenska i záchranné služby ze sousedních krajů. V tuto chvíli odhadujeme počet zranění na sto až 150, to spektrum je široké, od dětí až po seniory. Řešíme především lidi, kteří jsou zavaleni v budovách,“ popsala situaci mluvčí ZZS Jihomoravského kraje Michaela Bothová.