ÚS odmítl stížnost Salmů, jejich předek po válce nebyl československým občanem

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Huga Salma-Reifferscheidta. Snažil se dosáhnout uznání toho, že jeho předek Hugo Mikuláš po druhé světové válce zůstal československým občanem. Salmové dlouhodobě usilují o navrácení někdejšího rodového majetku na Blanensku, včetně zámku Rájec nad Svitavou. Osvědčení o státním občanství je klíčem k restitučnímu nároku. Nové odmítavé usnesení je dostupné v databázi ÚS.
„Stěžovatel ve své ústavní stížnosti pokračuje v polemice se závěry správních orgánů a správních soudů, které se však se všemi jeho námitkami již opakovaně vypořádaly. Do rozhodovací činnosti obecných soudů přitom ÚS zasahuje jen tehdy, pokud by postup těchto orgánů byl excesivní do té míry, že by překročil meze ústavnosti. K tomu však v posuzovaném případu nedošlo,“ stojí v usnesení.
Hugo Mikuláš se za druhé světové války přihlásil k německé národnosti. Rodina dlouhodobě tvrdí, že jednal pod tlakem okolností spojených s okupací, nikoliv ve svobodné vůli. Po válce požádal o navrácení československého občanství, brzy ale zemřel a úřady mu vystavily jen provizorní osvědčení. Po roce 1989 úřady a soudy dospěly k závěru, že Salm podmínky pro zachování občanství nesplnil.
Rod Salmů o osvědčení o občanství usiluje léta
V restitučním sporu se dlouhodobě angažovala dcera Huga Salma, tedy Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová. Naposledy usilovala o obnovu řízení, její stížnost ale v roce 2021 odmítl Ústavní soud. V následujícím roce zemřela. Novou žádost podal současný představitel rodu, její synovec Hugo Salm-Reifferscheidt.
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství Huga Mikuláše zamítl v květnu 2022 Krajský úřad Jihomoravského kraje. V říjnu téhož roku rozhodnutí potvrdilo ministerstvo vnitra. Žalobou se následně zabýval Krajský soud v Brně a loni ji zamítl.
Připomněl, že po válce Hugo Mikuláš získal jen prozatímní osvědčení a že podle pozdějších rozhodnutí, zejména toho klíčového z roku 2006, podmínky pro zachování občanství nesplnil, a nelze jej tedy ke dni úmrtí považovat za československého státního občana.
Následná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu poukazovala například na to, že Salmovi vzniklo takzvané funkcionální občanství, tedy sice možná nebyl formálně občanem, avšak prakticky ano. Nejvyšší správní soud však nenašel důvod k zásahu, stejně jako nyní ÚS.
