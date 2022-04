Chtěla jsem se dotknout příběhů těch lidí, říká o pomoci uprchlíkům muzikálová herečka

Barbara je muzikálová herečka. Sama si prošla krizí, když se kvůli covidu zavřela divadla a měla málo práce. „Mě to nakoplo spíš tak, že my jsme se neměli dobře, teď se oni nemají dobře, tak jim pojďme pomoct,“ popsala.

Momentálně pomáhá další rodině, která žije nedaleko v kempu, vystěhovat se ale musí do 30. dubna. Devítičlennou skupinu proto pozvala do kavárny. Společně probírají další bydlení a práci, zatím ale nejsou úspěšní. Podle svých slov budou vděční za každou pomoc. Do Česka přišli na konci března z města Buča.

„Nedokážu pochopit, jak člověk může dělat takové hrozné věci,“ řekla ukrajinská uprchlice Ludmyla Mytsyk.